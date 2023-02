Le nouveau smartphone GT Neo 5 de Realme peut se recharger complètement en moins de 10 minutes

En un mot : Realme redéfinit le terme « charge rapide » avec son nouveau GT Neo 5, un smartphone qui comprend un système de charge de 240 W pour des recharges rapides et fulgurantes. Besoin d’un jus rapide de 20 % avant de sortir ? Si vous pouvez épargner une minute et demie, vous êtes en or.

Le combiné est doté d’un écran AMOLED 10 bits de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui fonctionne à une résolution de 2 772 x 1 240 et couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Realme a également intégré 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 3.1.

À l’arrière, vous trouverez un capteur d’image Sony IMX 890 de 50 mégapixels alimentant l’appareil photo principal aux côtés d’un tireur grand angle de 8 mégapixels et d’un objectif microscopique de 2 mégapixels. Un Samsung S5K3P9 de 16 mégapixels gère les fonctions de selfie à l’avant, mais la véritable vedette du spectacle est la configuration de la batterie et son système de charge.

Le GT Neo 5 240W contient une batterie de 4600mAh (deux unités de 2300mAh, semble-t-il) et est livré avec un adaptateur USB Type-C standard 20V / 12A (max). Une charge rapide de 30 secondes suffit pour profiter jusqu’à trois heures d’écoute de musique, deux heures de temps de conversation ou une heure de visionnage de vidéos. Laissez le téléphone sur le chargeur pendant seulement 80 secondes et il retrouvera 20 % de sa charge. Il ne faut que quatre minutes pour une charge de 50 % et vous pouvez recharger complètement le combiné en environ 10 minutes à plat.

Comme le souligne GSM Arena, ces caractéristiques sont les plus rapides du marché.

Il ne devrait pas non plus y avoir de problèmes de sécurité, car les tests en laboratoire ont révélé que le téléphone ne chauffait pas plus de 10 ° C pendant le chargement. De plus, il peut supporter environ 1 600 charges de vide à 100 % de sa capacité et maintenir 80 % de sa capacité globale à la fin. Dans des circonstances normales (chargées une fois par jour), cela équivaut à plus de quatre ans d’utilisation avant que la batterie n’atteigne le mur de capacité maximale de 80 %.

Le Realme GT Neo 5 240W sera proposé dans des combinaisons de couleurs violet, blanc et noir avec un prix commençant autour de 470 $. Malheureusement, il ne se dirige que vers les marchés chinois pour le moment. Avec un peu de chance, nous commencerons à voir des systèmes de charge plus puissants se répercuter sur les marques grand public et mondiales dans un avenir pas trop lointain.

