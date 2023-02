Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses fonctionnent sans fil. Désormais, des améliorations ont été apportées en termes de portée, de qualité et d’autonomie de la batterie de ces appareils sans fil. Un grand nombre de ces appareils peuvent se connecter et se coupler les uns aux autres à l’aide de Bluetooth. En tant que joueur, vous aimeriez préférer les appareils sans fil simplement parce qu’ils réduisent le besoin de câbler des câbles supplémentaires. Alors, que faites-vous si vous avez un casque VR de chez Meta comme le Quest 2 ? L’Oculus Quest 2 vous permet-il de connecter vos Apple AirPods au casque ?

Si vous possédez une paire d’Apple AirPods ainsi que le casque Quest 2, vous voudrez peut-être suivre notre guide sur la façon dont vous pouvez connecter vos Apple AirPods à votre Meta Quest 2. Commençons.

Puis-je connecter des AirPod Apple à Oculus Quest 2 ?

Le Quest 2 est un casque VR qui fonctionne indépendamment sans avoir besoin d’un PC. Le casque est équipé de plusieurs technologies sportives et de connectivité telles que le Bluetooth. Lorsqu’il s’agit de connecter des écouteurs ou des écouteurs filaires, vous pouvez facilement utiliser la prise casque 3,5 mm et le câble de type C inclus.

Cependant, la documentation officielle du Quest 2 ne précise pas si vous pouvez connecter des écouteurs et des écouteurs Bluetooth à l’appareil. Mais étant donné que le casque est équipé de Bluetooth, il n’y a aucun mal à essayer de connecter vos Apple AirPods à votre casque Quest 2.

Voici les étapes à suivre si vous prévoyez de connecter vos AirPods au casque Quest 2 VR.

Comment connecter des AirPod Apple à Oculus Quest 2 [New Method]

Si vous prévoyez d’utiliser les Apple AirPods avec votre casque Quest 2, vous voudrez peut-être suivre ces étapes.

Allumez le casque Quest 2 et appuyez sur l’icône Paramètres rapides dans le dock.

Dans les paramètres rapides, sélectionnez Paramètres.

Sélectionnez l’option Appareils pour accéder aux paramètres de connectivité.

Sélectionnez maintenant Bluetooth et activez le couplage Bluetooth. Sur l’écran suivant, vous devez sélectionner l’option Associer un nouvel appareil.

Il commencera à rechercher les AirPods, alors mettez vos AirPods Apple en mode d’appairage en appuyant sur le bouton d’appairage à l’arrière du boîtier des AirPods.

Une fois que vous avez repéré vos Apple AirPods dans la liste de votre casque VR, sélectionnez pour coupler l’appareil. Vos Apple AirPods sont maintenant connectés à votre casque Quest 2 VR. C’est ça.

Vous pouvez également connecter vos Apple AirPods avec l’ancienne méthode, dans laquelle nous devons d’abord accéder aux paramètres et activer les fonctionnalités expérimentales, puis coupler les casques en utilisant le mode Bluetooth.

Les étapes mentionnées ci-dessus fonctionneront sur tous les modèles d’Apple AirPods. Oui, vous pouvez coupler les Apple AirPods de première génération, ou même les AirPods de deuxième ou troisième génération, les AirPods Pro (1ère et 2ème génération), ainsi que les AirPods Max. Outre les Apple AirPods, vous pouvez également connecter d’autres casques sans fil à votre Oculus Quest 2.

Étant donné que la fonction Bluetooth est toujours un mode expérimental, vous serez confronté à des problèmes tels que la perte d’audio, des problèmes de connectivité, des problèmes potentiels, des problèmes avec le microphone et quelques autres problèmes liés à l’audio, ces problèmes sont à prévoir. puisque la fonction Bluetooth n’est pas dans sa forme définitive pour le Quest 2.

Conclusion

Ceci conclut notre guide sur la façon dont vous pouvez coupler vos Apple AirPods à votre casque Quest 2 VR. De cette manière, vous pouvez connecter presque tous les types de casque Bluetooth à votre casque Quest 2 VR, tels que les Samsung Galaxy Buds, OnePlus Buds, Huawei Freebuds et de nombreuses autres marques.

Cependant, vous devez comprendre que certains problèmes peuvent ou non affecter votre expérience lors de l’utilisation des Apple AirPods avec Meta Oculus Quest 2. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous.

