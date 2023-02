Nouveau HomePod contre ancien HomePod dans les tests à l’aveugle : c’est presque un match nul, et cela dépend de vos goûts

J’ai été surpris lorsqu’aucune des critiques du HomePod 2 que j’ai vues n’incluait des tests à l’aveugle du nouveau HomePod par rapport à l’ancien HomePod. C’est maintenant corrigé.

La chose la plus remarquable à propos du communiqué de presse de 1 550 mots d’Apple annonçant le nouveau modèle est que, pas une fois l’entreprise a-t-elle dit que c’était mieux que l’original. Ceci d’une entreprise qui aime proclamer fièrement que « c’est le meilleur iPhone à ce jour » chaque année…

Les premières critiques ne nous ont pas éclairés, disant principalement que la qualité audio est similaire à l’original, sans entrer dans de véritables comparaisons directes.

« La qualité audio n’était pas un problème avec le HomePod de première génération et c’est toujours excellent ici. » « La signature sonore reste fidèle au HomePod d’origine » « Le HomePod mis à jour ressemble beaucoup à son prédécesseur abandonné et sonne également de la même manière. »

L’idéal serait des tests d’écoute à l’aveugle avec un groupe de personnes, allant des audiophiles aux auditeurs occasionnels. Je n’ai encore vu personne faire ça, mais Macworld le rédacteur en chef David Price a fait son propre test à l’aveugle avec l’aide de sa femme.

Les haut-parleurs ont été installés à proximité les uns des autres dans la même pièce, et le critique (moi) s’est assis à l’endroit idéal tandis qu’un critique adjoint (ma femme) a diffusé une liste de lecture de pistes assorties à chaque haut-parleur. Pour être juste, elle a mélangé l’ordre et on ne m’a pas dit quel orateur jouait quand jusqu’à ce que j’aie rendu mon verdict.

Il a écouté six chansons à travers le classique, la pop, le rock, l’electroclash et le jazz. Après les avoir initialement trouvés difficiles à distinguer, il a ensuite découvert qu’il était capable de le faire – bien que son verdict dépende de la chanson.

Étonnamment, étant donné que le nouveau HomePod a moins de tweeters que l’ancien, la principale différence qu’il a identifiée est que le modèle d’origine a des basses plus profondes, tandis que le modèle 2023 a plus de haut de gamme.

Les résultats ont été surprenants et étonnamment proches. Le nouveau HomePod n’était pas toujours meilleur à mes oreilles, même s’il offrait définitivement un son différent. Sur certains genres de morceaux que j’ai écoutés, le nouveau modèle était nettement meilleur, mais sur d’autres, notamment ceux avec une composante de basse dominante, l’original était préférable.

Avec John Coltrane LocomotionPar exemple:

Ce morceau de jazz devrait tester les capacités des haut-parleurs sur tout le spectre, mais le muscle de basse plus lourd du modèle original s’avère essentiel. Avec plus à l’extrémité inférieure, le HomePod d’origine offre un son plus large et plus profond que je préférais. Il y a cependant un peu plus de détails en haut avec le nouveau haut-parleur.

Le verdict se résume donc aux genres que vous écoutez et si vous préférez plus de basses ou plus d’aigus.

Alors que sa comparaison de six chansons était un match nul 3/3, dans l’ensemble, il donne la victoire au nouveau modèle.

Il y a des améliorations notables, et le nouveau modèle est un digne successeur (s’il est plus léger) de ce qui était déjà un excellent haut-parleur.

Quant à savoir pourquoi je n’ai pas fait le test moi-même… c’est une perspective trop effrayante : j’ai six HomePods d’origine, et je détesterais constater que je préfère le nouveau !

