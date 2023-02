La merveilleuse rencontre entre Mars et la comète de Néandertal : quand les voir ensemble dans le ciel

Le soir du samedi 11 février, nous pourrons admirer un spectacle unique dans le ciel, la rencontre entre la « planète rouge » Mars et la comète de Néandertal. Voici où et comment les chercher dans le ciel.

A gauche, la « comète de Nandertal », Crédit : Andrea Centini. A droite, la rencontre avec Mars. 1 crédit

La comète de Néandertal est prête à nous offrir un autre magnifique spectacle dans le ciel : une rencontre rapprochée avec Mars le soir du samedi 11 février. L’étreinte entre la « boule de glace » et la planète rouge ne sera qu’apparente, un jeu de perspective pour nous, observateurs chanceux sur Terre, étant donné qu’en réalité les deux objets seront à des millions de kilomètres. Mais sur la voûte céleste, nous pourrons les admirer – et peut-être les photographier – côte à côte, à quelques degrés l’une de l’autre. Ce sera entre autres l’une des dernières occasions d’observer la comète C/2022 E3 (ZTF), surnommée « des Néandertaliens » car, selon les calculs des experts, elle n’a pas pointé près de la Terre depuis 50 mille ans. , c’est-à-dire que nos ancêtres cousins ​​étaient toujours présents. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater le spectacle astronomique.

Crédit : EDU INFAF / Andrea Reguitti / Université de Padoue

Comme indiqué, la rencontre entre Mars et la comète de Néandertal aura lieu le samedi 11 février et il sera possible de la voir une grande partie de la nuit. Le spectacle commencera après le coucher du soleil (17h36 heure de Nice), dès que le ciel sera suffisamment sombre pour permettre aux étoiles et aux planètes qui composent le firmament d’apparaître. A 19h00, Mars sera au Sud, très haut dans le ciel, entre les constellations de l’Auriga (à gauche) et celle du Taureau (en bas). La comète sera presque exactement en dessous de la planète rouge, elle-même juste au-dessus de la ligne imaginaire joignant l’étoile t Tau et la plus brillante Elnath en Taureau (qui est parfois attribuée à Auriga).

La « comète de Néandertal » photographiée dans le ciel au-dessus des Castelli Romani entre le 24 et le 25 janvier 2023. Crédit : Andrea Centini

La comète a atteint sa luminosité maximale le 1er février dernier, lorsqu’elle a touché le périgée – la distance minimale de la Terre (42,5 millions de km) – lors de son errance dans l’espace. Il a depuis commencé à s’éloigner de notre planète et sa luminosité s’estompe lentement. Cependant, dans un ciel étoilé très sombre sans pollution lumineuse, C/2022 E3 (ZTF) peut encore être visible à l’œil nu. Cependant, le conseil des experts est de regarder juste en dessous de Mars – avec sa couleur rouge indubitable – en utilisant de bonnes jumelles, un petit télescope ou peut-être un téléobjectif (qui peut également être utilisé pour immortaliser l’insolite « conjonction astrale »). Un temps de pose de quelques secondes suffit pour voir apparaître la couleur verdâtre de la splendide comète, mais il ne faut pas exagérer si l’on ne veut pas voir la « traînée » des étoiles en arrière-plan.

Les deux objets célestes resteront côte à côte dans le firmament jusqu’à environ 03h00 le dimanche 12 février, date à laquelle ils disparaîtront sous l’horizon nord-ouest. Comme précisé, cette rencontre avec Mars représentera l’une des dernières occasions de mieux admirer la comète de Néandertal, dont la luminosité diminue progressivement (à mesure qu’elle s’éloigne de la Terre et du Soleil). Les astronomes pensent que son orbite est hyperbolique, ce qui indique qu’après ce passage, il disparaîtra à jamais dans l’espace lointain et ne reviendra jamais dans le système solaire. Pouvoir la voir et la photographier, peut-être juste à côté de la planète rouge, est donc l’opportunité d’une vie pour tout passionné d’astronomie ou non.



