Le premier aperçu du développeur d’Android 14 est maintenant disponible

Tourné vers l’avenir : Android 13 est sorti depuis à peine six mois et la part de marché d’Android 12 ne s’est toujours pas stabilisée, mais Google pose déjà les bases d’Android 14. Déclaration de Google annonçant le premier aperçu de son prochain système d’exploitation mobile indique une concentration accrue sur plusieurs facteurs de forme et des changements notables concernant les logiciels hérités.

Les développeurs Android peuvent commencer à tester Android 14 maintenant, car Google a publié son premier aperçu cette semaine. Les testeurs de téléphone peuvent commencer par flasher une image système sur un Google Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5 ou Pixel 4a (5G). Pour tester d’autres appareils comme les tablettes et les pliables, la société suggère l’émulateur Android.

Google fait un gros effort pour améliorer le prise en charge des tablettes et des pliables avec Android 14. La société a publié plusieurs guides pour aider les développeurs à optimiser leurs applications autour de différentes tailles d’écran, y compris des écrans plus grands et des écrans qui changent d’orientation.

Une partie de cet effort implique le multitâche. Google conseille aux développeurs de rendre leurs fenêtres d’application redimensionnables, en prenant en charge des fonctionnalités telles que l’écran partagé et les fenêtres multiples. Google a amélioré le fonctionnement de ses applications internes sur des écrans plus grands depuis au moins l’année dernière.

Un changement important que les utilisateurs et les développeurs doivent observer est qu’Android 14 n’installera pas d’applications qui ne prennent pas au moins en charge Android 6.0. Les applications qui n’ont pas été mises à jour depuis l’introduction de ce système d’exploitation en 2015 ne s’installeront pas du tout.

La mesure n’aura probablement pas d’impact sur la plupart des utilisateurs occasionnels, car Google a déjà rendu les anciennes applications moins visibles. Depuis l’année dernière, les nouveaux utilisateurs d’Android ne peuvent pas découvrir et télécharger des applications du Google Play Store qui n’ont pas reçu de correctifs depuis deux ans. Le prise en charge de logiciels relativement anciens ne concerne probablement que ceux qui téléchargent des applications.

Google affirme que la nouvelle restriction devrait arrêter les logiciels malveillants, qui ciblent souvent les anciennes versions du SDK pour contourner les derniers protocoles de sécurité de l’entreprise. Google a choisi Android 6.0 pour la coupure, car c’est à ce moment-là que le système d’exploitation a introduit les autorisations d’exécution.

Fait intéressant, les développeurs XDA ont découvert une fonctionnalité cachée qui pourrait aider les utilisateurs à désinstaller le bloatware mandaté par l’opérateur des téléphones exécutant Android 14. Le retournement de deux drapeaux de développeur – un caché – révèle une version spéciale du menu des paramètres contenant une section intitulée « Applications installées en arrière-plan ». » Là, les utilisateurs peuvent afficher et désinstaller le logiciel du fabricant de leur appareil.

Les opérateurs téléphoniques et autres fournisseurs imposent souvent des applications sur les appareils des acheteurs dont ils n’ont pas besoin et ne peuvent généralement pas les supprimer, ce qui gaspille de l’espace de stockage. Les téléphones de la série Galaxy S23 de Samsung sont notoirement livrés avec des systèmes d’exploitation de 60 Go, soit la taille de trois nouvelles installations de Windows 11 ou de quatre Android 13 en stock. Espérons qu’Android 14 permette aux utilisateurs de récupérer de l’espace, en particulier ceux qui choisissent des modèles moins chers et de moindre capacité.

