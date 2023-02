Vous pouvez rapidement cloner vos applications sur Android 14

Alors que de nombreux appareils attendent toujours la mise à jour vers Android 13, Google a maintenant publié la première version bêta d’Android 14, nous donnant un aperçu de la prochaine mise à jour du système d’exploitation.

Puisqu’il s’agit d’un aperçu pour les développeurs, la majorité des nouvelles se situent au niveau de l’API et sont fortement axées sur la création d’applications, avec de nouvelles autorisations, de nouveaux comportements et des améliorations de sécurité, bien que de nouvelles fonctionnalités importantes commencent à être trouvées dans Android 14. DP1.

Android 14 prend désormais en charge le clonage d’applications

Depuis de nombreuses années, il est possible de cloner ou de dupliquer des applications sur Android en utilisant des applications tierces, les couches de personnalisation de certains fabricants, comme OnePlus, ou en configurant un autre profil utilisateur. Cependant, Google est allé plus loin et a inclus le clonage d’applications sur Android 14.

Le clonage d’applications natives a commencé à apparaître dans AOSP en 2021, bien qu’Android 12 ou Android 13 ne l’ait pas inclus. Avec Android 14, nous avons pu assister à la copie d’applications natives.

Nous pouvons voir sur Android 14 Developer Preview 1 que Google met en place une solution pour cloner des applications. Il y aura une nouvelle zone dans les paramètres de l’application appelée Clone Applications qui nous permettra de choisir les applications Android que nous souhaitons dupliquer.

Lorsqu’un programme ne prend pas en charge plusieurs comptes, nous pouvons le réinstaller et l’utiliser avec un autre compte grâce au clonage d’application. Par exemple, nous pouvons avoir deux comptes WhatsApp, un pour chaque ligne téléphonique.

De plus, il ne sera pas possible de dupliquer toutes les applications. Google et d’autres fabricants d’appareils Android 14 pourront sélectionner les applications qui ne peuvent pas être clonées. Google bloque le clonage de plusieurs de ses propres applications :

Android Auto

Calendrier (AOSP)

Caméra (AOSP)

Chrome

Horloge

Contacts (AOSP)

Des dossiers

Galerie

Gmail

Google Agenda

Appareil photo Google

Contacts Google

Google Play Films et TV

Recherche Google

Plans

MDS (système de diagnostic de modem)

messages

Sécurité personnelle

Téléphone

Photos

Conseils sur les pixels

Jouer au magasin

Imprimante

Enregistreur

Stk (boîte à outils SIM)

Youtube

Musique Youtube

Nous devrons attendre les versions de développement suivantes d’Android 14 pour savoir quand le clonage d’application sera opérationnel car il s’agit d’un aperçu très précoce pour les développeurs et n’est pas encore accessible ou fonctionnel.