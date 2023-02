Le lecteur PDF le plus populaire au monde arrive sur Microsoft Edge

Quelque chose à attendre avec impatience : Microsoft Edge obtient plus que de simples améliorations de l’IA ; le moteur de rendu Adobe Acrobat PDF est intégré directement dans le navigateur, en remplacement du lecteur PDF actuel. Adobe affirme que le changement se traduira par des couleurs et des graphiques plus précis dans les documents, des performances améliorées et une meilleure sécurité.

Suite à l’annonce hier par Microsoft de l’introduction de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle dans Edge et Bing, alimentées par la technologie derrière ChatGPT, Adobe a annoncé un partenariat avec Microsoft pour intégrer le populaire lecteur PDF de la société directement dans le navigateur de la société de Redmond.

En plus de l’amélioration de la fidélité, des performances et de la sécurité des PDF, Adobe affirme que le changement apportera également une meilleure sélection de texte et une narration à voix haute.

Ces fonctionnalités seront disponibles gratuitement dans le lecteur PDF d’Adobe, avec des options plus avancées, telles que la possibilité de modifier du texte et des images, de convertir des PDF en d’autres formats de fichiers et de combiner des fichiers, ajoutés via un abonnement. Acrobat Standard coûte 12,99 $ par mois. Les abonnés actuels (et ceux qui paient pour le package Creative Cloud) pourront également accéder aux fonctionnalités premium d’Adobe Acrobat dans Edge lui-même.

« En apportant la norme mondiale en matière d’expérience PDF à Microsoft Edge et aux plus d’un milliard d’utilisateurs Windows dans le monde, Adobe et Microsoft utilisent leur héritage et leur expertise communs en matière de productivité pour faire un pas en avant important en rendant le travail et la vie modernes, sécurisés et connectés. une réalité », a déclaré Ashley Still, SVP et GM, Adobe.

L’intégration du lecteur PDF d’Adobe Acrobat dans Edge se fera par étapes à partir de mars 2023, date à laquelle il arrivera dans les nouvelles versions du navigateur pour Windows 10 et Windows 11. Cependant, les organisations disposant d’appareils gérés peuvent s’inscrire. à la nouvelle fonctionnalité en premier, leur donnant le temps de tester le lecteur.

Adobe indique que la solution Microsoft Edge PDF actuelle avec le moteur hérité ne sera plus prise en charge à partir de mars 2024, un an après le début de l’intégration du nouveau lecteur.

Statcounter place la part mondiale des utilisateurs du navigateur de bureau d’Edge à un peu moins de 4,5 %, loin des 65 % de Chrome. Après avoir annoncé la multitude de fonctionnalités alimentées par l’IA à venir sur son produit (et sur Bing), Microsoft espère que l’intégration d’Adobe rendra Edge plus attrayant pour les consommateurs, l’aidant à voler quelques utilisateurs supplémentaires au mastodonte dominant de Google.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde au jeu de Go ? :