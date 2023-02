Le chatbot de Google démarre mal, Bard se trompe de réponses et l’entreprise perd 9% en Bourse

« Quelles sont les nouvelles découvertes du télescope James Webb ? ont-ils demandé au chatbot. La mauvaise réponse a coûté cher à l’entreprise qui s’est toutefois défendue « nous ne sommes qu’en phase de test ».

Quel lapsus, Barde. Mais c’est ce qui se passe dans les poursuites effrénées, celles que Google se livre pour suivre toutes les avancées de l’intelligence artificielle générative. ChatGPT, maintenant de Microsoft (l’entreprise vient d’investir 10 milliards de dollars et d’intégrer le chatbot dans son moteur de recherche Bing), est devenu une superstar. Une véritable course a commencé avec les ingénieux chatbots, les nouvelles poules aux œufs d’or des BigTechs, et Google, sans tarder, a présenté son champion Bard. Il est dommage que les efforts de l’entreprise aient été contrecarrés par une erreur insignifiante.

« Quelles nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb (JWST) puis-je dire à mon fils de neuf ans ? », a-t-on demandé à Bard lors de la présentation. de notre système solaire. Ces mondes lointains sont appelés « exoplanètes ». Exo indique « de à l’extérieur.’ » La réponse est fausse.

Disons que Google a voulu exagérer. Ce n’est pas un hasard s’il a choisi le JWST. En fait, il a voulu souligner la grande force de Bard : il est au goût du jour. ChaGPT non, il est arrêté en décembre 2021. Le chatbot de Google, comme l’a dit le PDG Sundar Pichai, donne des « réponses fraîches ». Le JWST en était donc le parfait exemple, compte tenu de ses récentes découvertes. Non seulement cela, il a également montré à tout le monde à quel point Bard était bon était de faciliter les choses difficiles. Et au lieu de cela, il dérape, commet des erreurs et les actions d’Alphabet, mercredi 8 février, chutent de 9 %. Les investisseurs annulent plus de 100 milliards.

La mauvaise réponse de Bard

Grant Tremblay, un astrophysicien du Centre d’astrophysique de Harvard et du Smithsonian, a tweeté : « Je ne veux pas être un ~enfin~ idiot, et je suis sûr que Bard sera impressionnant, mais pour mémoire : JWST n’a pas cassé » le toute première image d’une planète en dehors de notre système solaire. La première image a plutôt été réalisée par Chauvin en 2004 avec le VLT/NACO en optique adaptative », et joint l’image réalisée par le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral dans le désert d’Atacama au Chili.

Et puis Bruce Macintosh, directeur des observatoires de l’Université de Californie, a écrit : « Parlant en tant que quelqu’un qui envisageait une exoplanète 14 ans avant le lancement du JWST, peut-être aviez-vous besoin de trouver un meilleur exemple ? » Chris Harrison, astronome à l’Université de Newcastle au Royaume-Uni, a posé la seule question pertinente : « Pourquoi n’avez-vous pas vérifié cet exemple avant de le partager ? » Peut-être dans ce cas l’erreur humaine est-elle plus grave que celle de la machine.

La réponse de Google

Google répond en jouant la défense, disant que Bard n’a pas encore été publié, il est en test, donc c’est peut-être faux puisqu’il n’a pas encore atteint le public. « Cela souligne l’importance d’un processus de test rigoureux, quelque chose que nous lançons cette semaine avec notre programme de testeurs de confiance », a déclaré un porte-parole de Google. « Nous combinerons les commentaires externes avec nos propres tests internes pour nous assurer que les réponses de Bard répondent à un niveau élevé de qualité, de sécurité et de robustesse dans les informations du monde réel. »

Dès lors, on ne peut pas dire grand-chose au chatbot de Google, il doit et peut encore s’améliorer, moins excusable peut-être l’inattention de ceux qui ont choisi une mauvaise réponse pour présenter le nouveau fer de lance de Google, qui entre autres, pas plus tard qu’hier en direct de Paris a également lancé son nouveau mode multi-recherche et Immersive View pour les outils de recherche.

Parce que le chatbot a donné une explication incorrecte

Bard est un grand modèle de langage qui utilise un réseau de neurones pour analyser et comprendre le sens des mots. Comme ChatGPT a été formé sur des centaines de téraoctets de texte, de manière à générer des réponses en fonction du type d’utilisateurs invités. Le problème est que ce processus peut également amener le chatbot à répéter des erreurs à partir des informations qu’il absorbe. Aussi parce que, puisant dans presque tout ce qui est publié sur le Web, il recueille également les explications erronées, trompeuses et inexactes.

Plus encore, si vous lui demandez, comme Google l’a fait dans l’exemple de présentation, de simplifier un certain sujet « comme si vous l’expliquiez à un enfant de 9 ans », il risque de réduire au minimum les notions complexes et de tomber dans des erreurs triviales . Quant au JWST.