Ce hacker n’a utilisé que 196 Mo de RAM pour exécuter Windows 11 !

Cet utilisateur a pu exécuter le système d’exploitation de Microsoft sur un ordinateur avec une petite quantité de RAM en utilisant Tiny11, une version allégée de Windows 11.

Officiellement, Windows 11 ne peut être utilisé que sur des appareils qui ont des exigences très strictes. Le rendant disponible uniquement pour les appareils plus récents. Microsoft exige que votre ordinateur dispose d’au moins 4 Go de RAM parmi ces exigences. En conséquence, de nombreux propriétaires d’appareils quelque peu anciens ou modestement configurés se retrouvent incapables d’utiliser le système d’exploitation le plus récent de Microsoft.

Heureusement, les développeurs se sont penchés sur le problème. Et ont découvert des moyens de dépasser les restrictions imposées par la société de Redmond. Tiny11 est l’essai le plus récent dans ce domaine. Les PC qui ne répondent pas aux exigences de Microsoft peuvent installer cette version allégée de Windows 11 Pro. Car cette version de l’OS ne nécessite que 2 Go de RAM pour fonctionner en théorie. Tout en nécessitant souvent 20 Go d’espace disque une fois chargé. Mais c’était sans compter sur la ténacité de XenoPanther. C’est un utilisateur qui essaie d’exécuter cette version personnalisée de Windows 11 sur une configuration encore plus basique. Et il a réussi.

Vous pouvez installer Windows 11 sur un ordinateur de seulement 196 Mo de RAM

Pour ce faire, il a utilisé un ordinateur virtuel avec seulement 196 Mo de RAM, soit environ 5% de la RAM totale nécessaire à Microsoft pour faire fonctionner son système d’exploitation. Il est évident que l’utilisation de Windows 11 n’a pas été simple avec ce peu de mémoire. Il a lutté avec les écrans bleus de la mort (BSOD) pendant près de deux heures avant de pouvoir démarrer le système d’exploitation.

XénoPanthère, un joueur populaire, a même eu la chance de lancer le Gestionnaire des tâches de Windows. Après une trentaine de minutes de combat contre les BSOD, auxquelles il a fallu rajouter un quart d’heure pour que le gestionnaire de tâches finisse par s’ouvrir, le défi est une fois de plus relevé.

Un miracle qui démontre que l’optimisation de Windows peut être suffisante (en plus des impératifs de sécurité, bien sûr). Pour permettre au système d’exploitation de fonctionner même sur le matériel le plus basique. Jusque-là, si votre ordinateur n’est pas officiellement compatible avec Windows 11. Vous pouvez toujours essayer de forcer son installation en choisissant d’installer Tiny11 ou en utilisant un programme comme Rufus.