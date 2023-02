BREAKING : Google annonce la première bêta développeur d’Android 14

C’est encore cette période de l’année où Google commence à tester la dernière version d’Android. Oui, Google annonce la première version bêta du développeur d’Android 14. Comme toujours, la version bêta du développeur est déjà en ligne pour les téléphones Pixel. La toute première version d’Android 14 est semée d’une multitude d’améliorations, d’une sécurité mise à jour et d’autres fonctionnalités.

Dave Burke, vice-président de l’ingénierie, a annoncé la nouvelle aujourd’hui dans un article de blog sur le Blog des développeurs Android. Il mentionne : « Android 14 poursuit notre travail pour améliorer votre productivité en tant que développeurs, ainsi que des améliorations des performances, de la confidentialité, de la sécurité et de la personnalisation des utilisateurs.

La nouvelle version d’Android – Android 14 est compatible avec une grande liste de téléphones Pixel, notamment les Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a 5G et Pixel 4a 5G. Évidemment, actuellement, la mise à jour n’est disponible que pour les développeurs. Si vous êtes développeur, vous pouvez demander le nouveau logiciel. Je n’ai pas recommandé d’installer les premières versions de prévisualisation, à la place, laissez les développeurs l’examiner en premier.

Google lance la première version d’aperçu pour les développeurs avec le numéro de version UPP1.230113.009. Le nouveau logiciel se prépare avec le correctif de sécurité mensuel de février 2023. Selon le calendrier de déploiementla prochaine itération de la version bêta sera publiée en avril, tandis que les versions de stabilité de la plate-forme sont prévues pour juin et stables après juillet ou août.

Passant aux changements, Google pousse l’aperçu du développeur Android 14 avec des améliorations de la durée de vie de la batterie et de la santé du système, des améliorations de l’API, une meilleure prise en charge des appareils grand écran tels que les tablettes et les pliables, des améliorations de la lisibilité du texte, et plus encore.

Pour améliorer la durée de vie de la batterie sur Android 14, Google a apporté plusieurs optimisations aux services de premier plan, JobScheduler et au système de diffusion interne pour améliorer la durée de vie de la batterie et la réactivité. Les versions d’Android 14 sont basées sur Android 12L et Android 13, avec des fonctionnalités améliorées de tablette et de design (form factor) pliable.

Grâce aux améliorations de l’API, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience d’application plus cohérente sur tous les appareils, réduisant ainsi les ressources d’utilisation du système. Il y a quelques améliorations apportées aux fonctionnalités d’accessibilité et de personnalisation, l’une est une meilleure visibilité pour les utilisateurs malvoyants, Android 14 prend en charge le zoom des polices jusqu’à 200 % (ce qui était 130 % plus tôt sur les téléphones Pixel). Voici quelques fonctionnalités et améliorations clés disponibles sur le premier aperçu développeur d’Android 14.

Désormais, si vous possédez un smartphone Pixel compatible et que vous souhaitez essayer l’aperçu du développeur Android 14, vous pouvez charger manuellement le premier aperçu du développeur sur votre smartphone. Voici un guide détaillé sur la façon dont vous pouvez télécharger l’aperçu du développeur Android 14 sur votre téléphone.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

