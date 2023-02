Microsoft travaille enfin sur une version de Skype pour Apple Silicon Macs

Apple a annoncé la transition des Mac à processeur Intel vers ses propres puces Apple Silicon il y a près de trois ans, mais certaines applications n’ont toujours pas été mises à jour pour tirer pleinement parti des puces M1 et M2. Heureusement, une autre application rejoindra bientôt la liste mise à jour, car Microsoft travaille enfin sur une version de Skype pour les Mac Apple Silicon.

Skype fonctionnera bientôt en mode natif sur les Mac Apple Silicon

Comme l’a noté Pétri, Microsoft a commencé à tester une nouvelle version de l’application Skype pour macOS qui ajoute une prise en charge native de la plate-forme Apple Silicon. Dans un article de blog, Microsoft indique que la mise à jour permet à l’application de fonctionner jusqu’à trois fois plus rapidement sur les Mac alimentés par les puces M1 et M2.

« Dites adieu aux expériences d’appel lentes et lentes, et bonjour aux performances ultra-rapides avec une qualité audio et vidéo cristalline », a écrit la société. Selon Microsoft, propriétaire de Skype, la nouvelle application offre « des connexions d’appel plus rapides et plus fiables » aux utilisateurs de Mac Apple Silicon. La société a partagé une vidéo montrant que le temps de chargement des chats a été réduit de 200 ms à 70 ms sur les Mac M1.

Les performances optimisées de Skype pour la puce Apple Silicon M1 sont conçues pour offrir une expérience inégalée, offrant des performances et une fiabilité maximales. Grâce à cette prise en charge native d’Apple M1, Skype offre des connexions d’appel plus rapides et plus fiables, afin que vous puissiez rester en contact avec les personnes qui comptent le plus pour vous.

Les applications qui s’exécutent nativement sur Apple Silicon peuvent tirer pleinement parti de la famille de puces M1 et M2. Pour les utilisateurs de MacBook, cela indique que le logiciel consommera moins d’énergie, ce qui prolongera la durée de vie de la batterie.

En 2021, l’application Skype pour Mac a été entièrement repensée avec de nouvelles fonctionnalités, notamment une traduction intégrée qui fonctionne en temps réel pendant les appels. La version Insider de Skype avec prise en charge des Mac Apple Silicon peut être téléchargée via le site Web de l’application. On ne sait pas quand la mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :