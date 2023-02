La fonction Galaxy S23 de Samsung peut contourner la charge de la batterie et alimenter directement le téléphone

En un mot : les derniers combinés Galaxy S23 de Samsung sont livrés avec plusieurs fonctionnalités intéressantes, y compris la possibilité de contourner la charge lorsque vous jouez à des jeux, de sorte que votre téléphone peut être alimenté directement à partir du socket et ne pas se charger en même temps, fonctionnant plus frais comme un résultat.

Les joueurs et les utilisateurs expérimentés apprécieront la nouvelle fonctionnalité du Galaxy S23 de Samsung appelée « Pause USB Power Delivery » qui a été ajoutée aux paramètres Game Booster, comme l’a découvert YouTuber NL Tech. Lorsqu’il est activé, le téléphone arrête la charge et envoie l’alimentation directement au hardware du téléphone, en contournant la batterie. Cela maintient la santé de la batterie au fil du temps et maintient le téléphone au frais.

La fonction Pause USB Power Delivery semble fonctionner sans chargeur spécifique, ce qui est une excellente nouvelle. Cette fonctionnalité empêche votre téléphone de chauffer pendant les activités qui consomment beaucoup d’énergie, comme les jeux. Ce qui se passe généralement lorsque vous branchez votre chargeur, votre téléphone commence à recharger la batterie tout en utilisant de l’énergie pour alimenter le processeur. Mais avec la charge de dérivation, le processeur peut mieux gérer les thermiques de l’appareil, la production globale de chaleur sur l’appareil est réduite et cela devrait vous donner des performances plus efficaces (par exemple, éviter l’étranglement).

En revanche, bien que la fonctionnalité devrait fonctionner avec les téléphones S23, S23 + et S23 Ultra, les propriétaires signalent que la fonctionnalité ne s’affiche pas sur tous les appareils, bien qu’elle puisse être ajoutée ultérieurement via une mise à jour logicielle.

Samsung n’a pas mentionné Pause USB Power Delivery lors de l’introduction du Galaxy S23 la semaine dernière ou dans le journal des modifications One UI 5.1. Il reste donc à voir si la fonctionnalité sera accessible aux anciens produits phares de Galaxy.