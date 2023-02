La dernière fonctionnalité de Spotify permet aux utilisateurs d’exclure les listes de lecture des recommandations impactantes

Spotify a annoncé mercredi une fonctionnalité très attendue par ses utilisateurs. À partir d’aujourd’hui, l’application Spotify disposera d’une nouvelle option pour empêcher les listes de lecture d’avoir un impact sur les recommandations des utilisateurs. Par conséquent, les chansons de cette liste de lecture ne seront plus considérées comme affichant des suggestions de l’utilisateur pour d’autres chansons et listes de lecture.

Vous pouvez désormais choisir des playlists pour ne pas impacter vos recommandations Spotify

Comme détaillé par la société dans un article de blog (via Tech Crunch), les utilisateurs verront une nouvelle option « Exclure de votre profil de goût » dans les listes de lecture. En choisissant cette option, Spotify n’utilisera pas cette liste de lecture pour fournir de nouvelles recommandations. Spotify indique que la fonctionnalité vous permet d’indiquer à la plate-forme « quelle liste de lecture vous souhaitez avoir le moins d’impact sur vos recommandations ».

Selon la plateforme, certains utilisateurs peuvent ne pas vouloir qu’une liste de lecture spécifique ait un impact sur leurs recommandations pour différentes raisons. Cela inclut les familles qui ont des listes de lecture de chansons pour enfants ou les utilisateurs avec des listes de lecture de bruit blanc.

D’une simple pression sur un bouton, Exclure de votre profil de goût vous permet d’empêcher les listes de lecture sélectionnées d’être incluses dans votre profil de goût et réduit l’impact qu’elles ont sur vos recommandations. Il vous permet d’indiquer à Spotify quelle liste de lecture vous souhaitez avoir moins d’impact sur vos recommandations, en adaptant l’expérience de personnalisation de Spotify à vos besoins.

Bien sûr, supprimer une playlist des recommandations n’indique pas que vous ne trouverez plus cette playlist sur votre Spotify. Les listes de lecture peuvent toujours être facilement trouvées dans l’onglet Accueil, et les chansons « aimées » dans la liste de lecture ne seront pas affectées. « Une fois que Exclure de votre profil de goût est activé, il exclura l’écoute passée et future de la liste de lecture de votre profil de goût », ajoute la société.

Pour exclure une liste de lecture de vos recommandations Spotify, il vous suffit de sélectionner la liste de lecture de votre choix, d’appuyer sur le bouton à trois points en haut de la liste de lecture, puis de sélectionner « Exclure de votre profil de goût ». Si vous regrettez plus tard de supprimer une liste de lecture de vos recommandations, Spotify vous permet d’annuler la décision à tout moment en utilisant le même processus.

Plus tôt cette année, le nombre d’abonnés payants à Spotify a dépassé pour la première fois les 200 millions. La société a ajouté 10 millions d’abonnés payants au cours du dernier trimestre, portant son total à 205 millions d’abonnements. La plateforme compte 489 millions d’utilisateurs au total.

Quant à la nouvelle fonctionnalité de recommandations de listes de lecture, elle est désormais déployée auprès des utilisateurs de Spotify sur iOS, Android et sur le Web.

