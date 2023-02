Les règles de partage de mot de passe Netflix frappent de nouveaux pays ; comment vérifier qui a accès à votre compte

Netflix a annoncé une mise à jour sur ses efforts pour sévir contre le partage de mots de passe. Dans un article de blog publié aujourd’hui, Netflix a expliqué que « plus de 100 millions de foyers partagent des comptes », ce qui a un impact sur sa « capacité à investir dans de nouveaux programmes télévisés et films ».

Dans cet esprit, Netflix dit qu’il étend ses restrictions sur le partage de mot de passe et de compte à de nouveaux pays. Il existe également une nouvelle façon de gérer facilement qui a accès à votre compte via le site Web de Netflix…

Netflix étend les règles de partage de mot de passe à quatre nouveaux pays

À partir d’aujourd’hui, Netflix indique que des restrictions de partage de mots de passe sont désormais en place dans quatre nouveaux pays : le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la France.

Les restrictions seront déployées « plus largement dans les mois à venir », mais Netflix n’a pas d’autres détails à partager pour le moment. Auparavant, Netflix n’avait testé les nouvelles restrictions que dans une poignée de pays d’Amérique latine.

La méthode de Netflix pour réprimer le partage de mot de passe est agressive. La société affirme que les comptes Netflix sont uniquement « destinés à être partagés dans un seul foyer », ce qui indique « des personnes qui vivent au même endroit que le propriétaire du compte. Ainsi, un nouvel « emplacement principal » sera défini pour chaque compte Netflix.

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, un appareil connecté à un compte Netflix doit se connecter au réseau Wi-Fi domestique de ce compte au moins une fois tous les 31 jours. L’entreprise utilisera des éléments tels que les adresses IP, l’activité du compte et les identifiants d’appareils pour « déterminer si un appareil connecté à votre compte » est réellement associé à l’emplacement principal du compte.

Dans des cas spécifiques où un appareil n’a pas été connecté à votre Wi-Fi domestique depuis 31 jours, comme lors d’un voyage, Netflix dit qu’il peut envoyer un temporaire au titulaire du compte pour vérifier l’appareil. Les détails ici, cependant, sont encore inconnus, et il y aura probablement des restrictions sur le nombre de fois que vous pouvez demander ce code.

Netflix permet aux abonnés aux forfaits Standard et Premium d’ajouter un « compte de sous-membre supplémentaire » pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas. La société rappelle également qu’elle propose désormais une fonctionnalité de « profil de transfert » qui permet aux utilisateurs de déplacer un profil vers un nouveau compte et de conserver leur historique de surveillance et leurs recommandations.

Les membres de notre plan Standard ou Premium dans de nombreux pays (dont le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la France) peuvent ajouter un sous-compte de membre supplémentaire pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas – chacun avec un profil, des recommandations personnalisées, une connexion et mot de passe — pour un supplément de 7,99 $ CAD par mois et par personne au Canada, 7,99 $ NZD en Nouvelle-Zélande, 3,99 euros au Portugal et 5,99 euros en France. Les personnes utilisant un compte peuvent désormais facilement transférer un profil vers un nouveau compte, pour lequel elles paient – en conservant leurs recommandations personnalisées, l’historique de visualisation, Ma liste, les jeux sauvegardés et plus encore.

Comment vérifier qui a accès à votre compte Netflix

Netflix déploie également une nouvelle option pour « gérer l’accès au compte et les appareils » à tous les abonnés. Cette nouvelle option est accessible depuis les paramètres de votre compte Netflix, permettant de « contrôler l’accès à ce compte, afficher les derniers appareils actifs, et plus encore ». Cela inclut la possibilité de se déconnecter de tout appareil inconnu.

Sur cette page, vous verrez également des détails sur l’emplacement et les adresses IP de ces appareils. Il s’agit vraisemblablement des informations de localisation que Netflix utilisera pour déterminer « l’emplacement principal » de votre compte et des appareils associés.

Cette nouvelle page Web est disponible pour tous les abonnés Netflix, vous pouvez donc consulter les informations avant que la répression du partage de mot de passe n’arrive dans votre pays.

