Microsoft Bing vs Google Bard : la bataille du clonage ChatGPT a commencé

Je n’ai jamais trouvé que Microsoft Bing était mon moteur de recherche préféré. Étant donné que le géant de Redmond parle depuis quelques semaines de l’acquisition d’OpenAI, cela va peut-être bientôt changer. Depuis lors, il a été signalé que ChatGPT, qui devient de plus en plus populaire, pourrait bientôt être disponible sur les services de Microsoft. La suite Office ou Outlook est le sujet principal. Cependant, la société de Redmond a également annoncé officiellement le lancement de ChatGPT dans Bing, ce n’est donc pas le seul domaine. Cette fonction pourrait transformer la façon dont nous recherchons du contenu et gagner certains utilisateurs de Google.

L’intelligence artificielle existe depuis un certain temps. Au quotidien, ce n’était pas toujours apparent. Maintenant, cependant, cela va changer à mesure que de plus en plus de personnes utilisent ChatGPT, un bot extrêmement intelligent. Le fait que Microsoft ait investi dans l’entreprise OpenAI qui était derrière cela ne me surprend pas. En conséquence, l’entreprise peut réinventer des outils et ajouter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la façon dont les gens utilisent ses services.

Microsoft défie Google avec son nouveau moteur de recherche Bing avec ChatGPT intégré

Comme cela était largement anticipé, quelques heures après l’annonce de Bard par Google, Microsoft a également fait une déclaration. Microsoft a officiellement lancé une nouvelle version de son moteur de recherche Bing basé sur l’intelligence artificielle construit par OpenAI, une entreprise dans laquelle il a récemment réalisé plusieurs investissements. La technique est comparable à celle qui est à la base de ChatGPT.

Selon Satya Nadella, président et chef de la direction de Microsoft, le plus grand secteur logiciel de tous, la recherche, sera radicalement modifié par l’IA. « Et maintenant est un nouveau jour pour la recherche », déclare Natella. Afin de fournir « une meilleure recherche, des réponses plus approfondies, une nouvelle expérience de chat et la capacité de développer du contenu », Bing sera préinstallé avec une nouvelle version repensée du navigateur Edge.

Microsoft a combiné la recherche, la navigation et la conversation dans une « expérience unique unifiée » accessible de n’importe où sur Internet. Bing fournit à la fois une version améliorée de l’interface de recherche standard et des réponses plus riches et plus complexes produites en parcourant les résultats de recherche.

Par exemple, des plans de vacances complets peuvent être planifiés, des recettes peuvent être consultées et des instructions complètes peuvent être exécutées, ou une nouvelle conversation interactive peut être accessible, comparable au chatbot ChatGPT. Vous pouvez utiliser cette conversation pour concentrer votre recherche en posant des questions de plus en plus pertinentes jusqu’à ce que vous obteniez la réponse dont vous avez besoin, avec toutes les connexions pertinentes.

Semblable à ChatGPT, Bing peut vous fournir des idées d’e-mails, de préparation de concours, de plans de voyage et d’autres choses. Dans tous les cas, Bing fournira toujours des citations pour toutes les références.

Microsoft a mis à jour le navigateur Edge en repensant son interface utilisateur et en introduisant de nouveaux services d’intelligence artificielle, notamment le « chat ». Dans le premier scénario, vous pouvez effectuer une recherche, puis l’affiner dans la discussion. Avec la composition, vous pouvez commencer par une liste d’instructions de départ et, au besoin, modifier le ton, la structure ou la longueur du texte.

Selon un article de blog rédigé par le vice-président et directeur marketing de Microsoft, Yusuf Mehdi, le nouveau Bing est le résultat d’années de recherche par Microsoft et OpenAI. Le modèle d’IA de nouvelle génération qui alimente Bing est plus puissant que le chatbot ChatGPT et est modifié exclusivement pour la recherche. Microsoft l’appelle «Prométhée», un modèle qui offre une plus grande sécurité et la capacité de donner des résultats plus pertinents, rapides et ciblés.

Aujourd’hui, un aperçu restreint du nouveau Bing est accessible sur le bureau. Tout le monde peut s’inscrire sur la liste d’attente sur Bing.com. Plus d’utilisateurs pourront accéder à l’aperçu dans les semaines à venir, et une version mobile sera prochainement accessible en bêta.

« L’IA va fondamentalement changer toutes les catégories de logiciels, à commencer par la plus importante de toutes : la recherche. Aujourd’hui, nous lançons Bing et Edge alimentés par une télécommande IA et un chat pour aider les gens à tirer le meilleur parti de leur expérience de recherche et de réseau », a déclaré Satya Nadella, président et PDG de Microsoft.

Quoi de neuf sur Bing ?

Le moteur de recherche propose plusieurs nouvelles fonctionnalités. Microsoft a combiné la recherche, la navigation et le chat en une seule expérience unifiée qui peut être utilisée n’importe où sur le Web. Voici ses fonctionnalités :

Meilleure recherche : ​​Le nouveau Bing fournit une version améliorée de la recherche familière, fournissant des résultats plus pertinents. Il y a une nouvelle barre latérale ici qui montre des réponses plus complètes si l’utilisateur en a besoin.

Réponses complètes : Bing effectue une recherche dans les résultats sur le Web pour trouver et résumer la réponse recherchée par un utilisateur. Au lieu de faire défiler plusieurs pages de résultats, Bing fournira une réponse à une question spécifique.

Une nouvelle expérience de chat : Pour les recherches plus complexes, le nouveau Bing propose un chat interactif. Il vous permet d’affiner la recherche jusqu’à obtenir la réponse complète que l’internaute recherche, en demandant plus de détails.

Contenu créatif : les utilisateurs de ChatGPT ont demandé à plusieurs reprises au bot de générer du contenu plus long, des poèmes, etc. Le nouveau Bing peut générer ce type de phrases sans aucun problème. Fait intéressant, il cite également toutes ses sources afin que vous puissiez voir les liens vers le contenu Web auquel il fait référence.

Qu’est-ce qui fait que Bing en sait autant ? Eh bien, il comprend quatre technologies :

Modèle OpenAI de nouvelle génération : Il est intéressant de noter que Bing s’exécute sur un grand nouveau modèle de langage OpenAI de nouvelle génération, plus puissant que ChatGPT et modifié spécifiquement pour la recherche. Il utilise les principales fonctionnalités et avancées de ChatGPT et GPT-3.5 – il est encore plus rapide, plus précis et plus efficace.

Microsoft Prometheus : Le géant de Redmond a développé une manière propriétaire de travailler avec le modèle OpenAI, qui permet de tirer le meilleur parti de sa puissance. Cette combinaison fournit des résultats plus pertinents, opportuns et ciblés avec une sécurité accrue.

Application de l’intelligence artificielle à l’algorithme de recherche de base : grâce à ce modèle d’IA, même les requêtes de recherche de base sont plus précises et pertinentes.

Nouvelle expérience utilisateur. Microsoft a changé la façon dont vous interagissez avec votre moteur de recherche, votre navigateur et votre chat, en les combinant dans une expérience unifiée.

ChatGPT dans Bing en pratique – comment et quand cela fonctionnera-t-il ?

Le nouveau Bing est disponible aujourd’hui dans un aperçu limité pour les testeurs. Cependant, vous pouvez l’essayer sur bing.com, mais uniquement sur l’exemple des requêtes sélectionnées. Ce qui ne vous donne pas beaucoup d’options. Cependant, Microsoft a ouvert une liste d’attente pour de nouvelles fonctionnalités. Les temps d’attente peuvent être accélérés en utilisant Bing dans votre navigateur. Dans les semaines à venir, Microsoft a l’intention d’agrandir la version de prévisualisation, afin que davantage d’utilisateurs voient toutes les fonctionnalités de ChatGPT. Fait intéressant, la version mobile sera bientôt également disponible en avant-première.

Comment ça marche maintenant ? La fenêtre principale de Bing est déjà préparée pour la saisie de requêtes. J’ai testé comment cela fonctionnerait en utilisant les exemples fournis par Microsoft. Après avoir entré la requête, en plus des résultats de lien de page traditionnels, le bot bien connu (ChatGPT) sera affiché sur le côté droit de la fenêtre, qui répondra à la requête. Si l’utilisateur est intéressé par un tel contenu, il pourra en voir plus et interagir avec le bot, par exemple en spécifiant la requête.

Dans la pièce jointe vidéo, Microsoft montre comment la communication avec le bot peut fonctionner. Je vais être honnête : la nouvelle fonctionnalité est passionnante et j’aimerais l’utiliser. Cependant, cela nécessitera de renoncer à Google. Il est important de noter, cependant, que Google a révélé le concours Bard pour ChatGPT. La concurrence entre les entreprises pour diriger l’industrie de l’intelligence artificielle sera assez excitante à regarder.

Google dévoile Bard : sa réponse à ChatGPT

Ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que le géant du Web annonce par communiqué de presse qu’il allait investir dans l’IA générative pour son moteur de recherche. Google semble cependant hésitant, car « Bard » n’est désormais accessible qu’aux « testeurs de confiance » tandis que ChatGPT est accessible à tous.

Bard est la réponse de Google à ChatGPT. Le géant du Web a confirmé l’existence de son chatbot interne dans un communiqué largement relayé par les médias. Le message est intitulé « un grand pas dans notre avancement en IA ». L’importance et le succès du bot OpenAI doivent être reconnus. Google a sonné l’alarme et a même appelé les fondateurs de l’entreprise, Larry Page et Sergey Brin, sur les lieux. La menace exigeait une réponse rapide de leur part.

Nous aurions aimé pouvoir être là lors des pourparlers qui ont abouti à la publication peu commune par Sundar Pichai du mémo présentant Bard. Le PDG de Google souligne l’importance de cette annonce avec de mystérieuses affirmations. Comme « l’IA est la technologie la plus prometteuse sur laquelle nous travaillons aujourd’hui ».

Qu’est-ce que Google Barde ?

Bard dépend de LaMDA, un modèle de langage puissant que Google a présenté pour la première fois lors de Google I/O 2021, mais n’a jamais été assez courageux pour le partager avec le public jusqu’à présent. Ce sera le cas, selon Google, « dans les prochaines semaines ». Le chatbot sera réservé aux « testeurs de confiance » pour le moment (sic). Une « version allégée » de LaMDA, un modèle moins sophistiqué qui « nécessite moins de ressources de traitement, nous permettant de nous déployer auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs et nous permet de gérer un plus grand flux d’entrées », sera également utilisée pour l’alimenter.

Pichai résume dans son essai ce qui distingue son bot d’OpenAI sans mentionner une seule fois ChatGPT. « L’objectif de Bard est d’unir la force, l’intelligence et l’originalité de nos grands modèles linguistiques à la profondeur de l’information mondiale. Il utilise des données provenant d’Internet pour fournir d’excellentes réponses actuelles. Une attaque directe sur ChatGPT, qui est désormais limité à une ancienne masse de données gelée. Alors que Bard aurait un accès immédiat au nouveau contenu.

Cependant, nous ne sommes pas sûrs des compétences spécifiques de Bard et du format dans lequel il sera mis à notre disposition. Sera-t-il directement dans les résultats de recherche ? ou peut-être une application ? Connecté à l’Assistant ? Je ne suis pas sûr pour le moment. Cependant, Google fournit des captures d’écran et des GIF animés avec une interface qui ressemble à celle de son moteur de recherche comme exemples d’utilisation de son nouveau robot.

Par exemple, vous pourriez demander à Bard : « Qu’est-ce qui est le plus facile à apprendre entre le piano et la guitare, et combien de temps chacun prend-il pour s’entraîner ? » afin d’obtenir une réponse construite en langage naturel. Voici la réponse, publiée dans le communiqué de presse : « Certains disent que le piano est plus facile à apprendre car les mouvements des doigts et des mains sont plus naturels, et l’apprentissage et la mémorisation des notes peuvent être plus faciles. D’autres disent qu’il est plus facile d’apprendre les accords à la guitare et que vous pourriez apprendre un motif en quelques heures. Les professeurs de musique recommandent souvent aux débutants de pratiquer au moins une heure par jour. Pour atteindre un niveau intermédiaire, il faut généralement 3 à 6 mois de pratique régulière pour la guitare et 6 à 18 mois pour le piano ».

D’autres illustrations, telles que l’organisation d’une baby shower, la création de repas avec des produits trouvés dans votre réfrigérateur, ou les découvertes les plus récentes faites par le télescope James Webb, sont également mises en avant.