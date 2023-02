Voici une nouvelle astuce pour exécuter les applications Google sur les téléphones Huawei

L’achat d’un smartphone Huawei aujourd’hui indique que vous ne pourrez pas utiliser les services Google tels que Maps, Lens ou d’autres applications cruciales. Les utilisateurs découvrent néanmoins des méthodes pour contourner les restrictions du gouvernement américain, et cette fois, il s’agit d’une application simple appelée GBox.

Il est crucial de comprendre le contexte de la société chinoise. Si, par hasard, vous n’êtes pas tout à fait au courant de la technologie de la téléphonie mobile. Donald Trump a utilisé son veto sur Huawei en 2019, l’empêchant d’utiliser le système d’exploitation Android, les applications de l’écosystème Google et les processeurs Snapdragon compatibles avec les réseaux 5G. Un choix qui met l’entreprise chinoise dans une situation difficile.

Afin d’obtenir les services du géant de l’Internet, la communauté a été obligée de rechercher des alternatives. S’il est vrai que Huawei possède ses propres applications EMUI, en termes d’utilité et de capacités, elles sont bien en deçà de ce que propose Google.

GBox peut vous aider à obtenir des applications Google sur votre smartphone Huawei

Ce n’est pas la première solution découverte pour résoudre le problème de Google Play Store et exécuter les applications Google restantes pour votre Huawei. L’un des plus connus est Gspace, malgré le fait que les utilisateurs aient exprimé leur désapprobation des publicités et de l’épuisement de la batterie que cela implique.

Le principal avantage de GBox est qu’il résout ces deux problèmes sans planter d’autres applications système. Il n’était pas accessible auparavant via la Huawei App Gallery, mais ce n’est plus un problème. S’il ne s’affiche pas sur votre appareil, pas de panique, vous pouvez le télécharger à l’extérieur à l’aide d’un APK dont l’URL est fournie ci-dessous.

La meilleure partie est que suivre ces instructions simples vous permettra de télécharger et d’installer GBox sur votre smartphone Huawei. Si vous avez besoin de télécharger l’application, ouvrez simplement l’App Store sur votre smartphone et tapez « GBox » dans la barre de recherche. Tout ce que vous avez à faire est ce qui suit une fois que vous l’obtenez :

Sur votre téléphone Huawei, lancez GBox.

Choisissez Google Play Store, puis enregistrez-vous ou connectez-vous à l’aide de votre compte Google.

À partir de là, vous pouvez télécharger toutes les applications Android que vous souhaitez et créer un raccourci vers elles.

Google Maps et YouTube fonctionnent parfaitement tout en conservant une interface utilisateur pratiquement identique. Vous pouvez maintenant utiliser à nouveau votre Huawei régulièrement et profiter pleinement de toutes les excellentes applications Google.

Téléchargez GBOX pour votre Huawei

Les problèmes de Huawei sont toujours en cours

En mai 2019, le gouvernement des États-Unis a imposé une interdiction commerciale à Huawei, l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, interdisant de fait aux entreprises américaines de faire affaire avec le géant chinois de la technologie. L’interdiction faisait partie des efforts plus larges de l’administration Trump pour contrer ce qu’elle considérait comme les efforts de la Chine pour défier la domination technologique américaine.

L’une des conséquences immédiates de l’interdiction a été que Google a été contraint d’arrêter son support pour les smartphones Huawei. Cela signifiait que les smartphones Huawei ne pouvaient plus disposer des services Google. Comme le Google Play Store et Google Maps préinstallés, et les téléphones Huawei existants n’ont pas pu recevoir les mises à jour du système d’exploitation Android de Google.

Pour Huawei, l’interdiction a été un coup dur. Comme son activité de smartphones dépendait fortement du système d’exploitation et des services Android de Google. Le manque d’accès aux services de Google a rendu beaucoup plus difficile pour Huawei la concurrence sur les marchés en dehors de la Chine. Où le système d’exploitation Android de Google est largement utilisé.

Pour Google, l’interdiction était une situation difficile. Car il risquait de perdre l’accès à l’un des plus grands marchés mondiaux de smartphones. Huawei était l’un des principaux fabricants de smartphones au monde. Et ses téléphones étaient largement utilisés dans des pays autres que la Chine.