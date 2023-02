AirPods Pro Gen 2 Attention, Huawei Freebuds Pro 2+ arrive !

Apple est à la tête de l’espace des bourgeons True Wireless Stereo (TWS) depuis un certain temps. Cependant, vous ne pouvez pas nier que la plupart des innovations dans le domaine des écouteurs sans fil sont dirigées par des marques chinoises. Et après avoir connu un succès majeur avec les FreeBuds 5i, Huawei FreeBuds Pro 2+ est prêt à affronter le roi, les AirPods Pro Gen 2.

Comment? Eh bien, une fuite sur les FreeBuds Pro 2+ vient d’émerger. À partir de là, il semble que Huawei va tout mettre en œuvre en termes d’innovation. Et si Huawei suit la voie suggérée par la fuite, les AirPods Pro Gen 2 ne seront plus une compétition pour Huawei !

Huawei FreeBuds Pro 2+ sera livré avec une technologie innovante

Selon la fuite, les nouveaux FreeBuds Pro 2+ de Huawei intégreront la technologie de mesure de la fréquence cardiaque. Oui, c’est la même technologie qui se trouve sur votre smartwatch. Et cela fera des FreeBuds Pro 2+ les premiers écouteurs TWS à intégrer une technologie aussi axée sur la santé dans les accessoires audio.

La capture d’écran du pronostiqueur a également révélé des fonctionnalités de fréquence cardiaque intéressantes. Par exemple, avec l’application, le Huawei FreeBuds Pro 2+ pourrait être en mesure d’offrir des rappels de fréquence cardiaque basse et élevée. De plus, il existe une caractéristique qui suggère que les bourgeons peuvent prendre des mesures de fréquence cardiaque de haute précision.

Cependant, nous ne savons pas vraiment où se trouve le capteur. Il n’y a aucune information concernant le capteur que Huawei utilisera non plus. Pourtant, en termes de précision, le Huawei FreeBuds Pro 2+ ne sera pas si loin d’être une bonne smartwatch.

Design innovant et accrocheur

La technologie de fréquence cardiaque n’est pas la seule chose qui rendra les Huawei FreeBuds Pro 2+ uniques. La fuite nous a également donné un premier aperçu de la conception étonnante des bourgeons TWS. Par rapport au prédécesseur, la caractéristique de conception accrocheuse est la marque Huawei + Devialet qui se trouve à l’avant du boîtier de charge.

Le boîtier de charge a également un design doré unique. Huawei a fait le même choix de conception pour les écouteurs. Il y a un contour doré sur les tiges des bourgeons. Et ces deux détails viennent dans une finition dorée scintillante, ce qui pourrait ne pas être si accrocheur pour tous. Nous espérons donc que Huawei apportera des modifications à d’autres variations de couleurs.

En plus de cela, le leaker n’a fourni aucune information concernant les spécifications du Huawei FreeBuds Pro 2+. Cependant, comme il sera le successeur du FreeBuds Pro 2, il y aura sûrement des fonctionnalités audiophiles. Autrement dit, les bourgeons sont plus susceptibles d’être accompagnés d’un support audio haute résolution. Et il peut aussi y avoir des options de codec avancées !

Quoi d’autre peut offrir Huawei FreeBuds Pro 2+

Le Huawei FreeBuds Pro 2 possédait la plupart des fonctionnalités recherchées par les utilisateurs de TWS. Cela inclut un égaliseur adaptatif, deux pilotes et la possibilité de produire un son fidèle. Sur cette note, il existe trois options d’égalisation différentes disponibles dans Pro 2. Il existe même un contrôle avancé du bruit, que Huawei appelle le contrôle actif du bruit 2.0.

De plus, le Pro 2 offrait une connexion à deux appareils, permettant aux utilisateurs de connecter les écouteurs à deux appareils en même temps. Cela élimine les tracas liés à la déconnexion et à la connexion des écouteurs de votre ordinateur portable et de votre téléphone, par exemple.

Vous pouvez vous attendre à ce que toutes ces fonctionnalités soient disponibles dans les Huawei FreeBuds Pro 2+. En fait, Huwei pourrait même intégrer des fonctionnalités plus avancées dans les nouveaux bourgeons.

Quoi qu’il en soit, le Pro 2+ sera sûrement certifié Hi-Res et HWA audio sans fil. Et avec la société Devialet qui soutient Huawei, le nouveau TWS peut en effet faire trembler un peu les Apple AirPods Pro Gen 2.