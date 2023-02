Honor X8a est un smartphone d’entrée de gamme avec appareil photo 100MP

Honor pourrait être occupé par le lancement imminent de ses téléphones de la série Honor Magic5 et du nouveau combiné pliable Honor Magic Vs. Cependant, cela n’indique pas qu’il n’y a pas de place pour un nouveau combiné budgétaire. La société vient de présenter un nouvel appareil baptisé Honor X8a. L’appareil est livré avec des spécifications modestes mais impressionne avec un appareil photo de 100 MP. Honor est déterminé à fournir des résolutions qui ne sont pas si populaires sur le marché.

Caractéristiques Honor X8a

La dernière série Honor 80 a introduit de nouveaux appareils photo de 160 MP. Alors que d’autres marques s’en tiennent aux appareils photo 108 MP ou 200 MP, Honor essaie des résolutions alternatives. Maintenant, il apporte un téléphone économique qui peut fournir des photos de 100 MP. Malheureusement, nous ne savons pas quel est le capteur derrière la caméra principale. Il est donc difficile de dire s’il prend nativement des photos de 100 MP ou s’il se fait par interpolation. Quoi qu’il en soit, le téléphone est livré avec un jeu de tir ultra large de 5 MP et un module macro de 2 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un jeu de tir de 16 MP qui se trouve à l’intérieur d’une découpe perforée.

Le Honor X8a intègre un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, il apporte le SoC MediaTek Helio G88 pas si populaire. Ce processeur apporte 2 cœurs ARM Cortex-A75 cadencés jusqu’à 2 GHz plus 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 1,8 GHz. Le X8a est disponible en options avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Contrairement à la grande majorité des téléphones bas de gamme, celui-ci néglige la fente pour carte micro SD.

Le Honor X8a tire sa puissance d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 22,5 W. Le téléphone fonctionne sous Android 12 avec Magic UI 6.1 en cours d’exécution. Nous nous attendons à ce qu’il soit mis à jour vers Android 13 dans un avenir proche.

Prix ​​et disponibilité

Le Honor X8a est vendu dans les couleurs Midnight Black, Titanium Silver et Cyan Lake. Il coûtera 220 £ pour l’option 6 Go / 128 Go au Royaume-Uni. C’est parti pour les précommandes sur le site officiel de la marque. Les expéditions commenceront le 15 février. Ceux qui précommanderont le téléphone jusqu’au 14 février recevront un Honor Band 6 gratuit. Le téléphone sera également lancé en Malaisie et aux Émirats arabes unis dans un proche avenir.