Windows 11 : une machine espion hors de contrôle des utilisateurs ?

WTF ? ! Depuis quelques années, Microsoft est accusé de violer régulièrement la vie privée des utilisateurs. Par rapport aux systèmes classiques basés sur NT, Windows 10 et (surtout) Windows 11 sont deux bêtes complètement différentes à cet égard.

Quelle quantité de données un système d’exploitation Windows envoie-t-il aux serveurs en ligne ? Selon une vidéo récente de The PC Security Channel (TPCSC) publiée sur YouTube, la version la plus récente du système d’exploitation Redmond est un véritable « bavard » en matière de télémétrie et d’autres données sur les préférences et le comportement en ligne des utilisateurs. .

Intitulée « Windows est-il devenu un logiciel espion ? », la vidéo décrit comment les sessions de capture en direct peuvent montrer la communication en ligne entre Windows et des serveurs externes. Le créateur de la vidéo a utilisé Wireshark, un analyseur de protocole réseau bien connu (et gratuit) utile pour voir ce qui se passe sur un réseau « à un niveau microscopique ».

TPCSC a utilisé Wireshark pour vérifier ce qu’une copie fraîchement installée de Windows 11 faisait sur un tout nouvel ordinateur portable, et ce qu’ils ont vu était pour le moins révélateur : juste après le premier démarrage, Windows 11 n’a pas tardé à essayer d’atteindre des serveurs tiers sans aucune autorisation ou intervention préalable de l’utilisateur.

En utilisant un filtre Wireshark pour analyser le trafic DNS, TPCSC a constaté que Windows 11 se connectait à de nombreux services en ligne fournis par Microsoft, notamment MSN, le moteur de recherche Bing et Windows Update. De nombreux services tiers étaient également présents, car Windows 11 avait des choses apparemment importantes à dire à Steam, McAfee et ScorecardResearch.com de Comscore, qui est un effort d’étude de marché qui « étudie et rend compte des tendances et du comportement Internet ». «

De nombreuses requêtes DNS initiales de Windows 11 étaient en effet conçues pour fournir des données de « télémétrie » aux sociétés d’études de marché, aux fournisseurs de publicité et même aux domaines liés à la géolocalisation comme geo.prod.do sans autorisation ni activité de navigation Web nécessaires. Le dernier et le plus grand de la gamme de systèmes d’exploitation Windows est apparemment conçu pour « espionner » n’importe qui et n’importe quoi dès le départ, suggère TPCSC.

À titre de comparaison, ou peut-être comme note critique sur l’état actuel de la confidentialité dans l’écosystème Windows, la chaîne YouTube a essayé la même activité de reniflage de paquets via Wireshark sur un système d’exploitation Windows initialement publié pour les fabricants en 2001.

Selon l’analyse de TPCSC, Windows XP ne sait même pas ce que indique le mot « télémétrie » : le premier trafic DNS du système d’exploitation fraîchement installé consistait à essayer de contacter le service Windows Update, et c’est tout. Aucune étude de marché, aucun suivi de navigation, rien du tout.

Certaines personnes essaient de justifier le comportement de Windows 11 comme le moindre mal dans un monde technologique plein de services tiers et de fonctionnalités en ligne qui doivent être alimentées en données pour fonctionner comme prévu. En réponse aux commentaires sur la vidéo, TPCSC avertit toujours les utilisateurs les plus avertis et soucieux de la confidentialité que même lorsque la télémétrie est désactivée via des utilitaires tiers, Windows 11 « envoie toujours des choses » en ligne via le protocole DNS.