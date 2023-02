L’acquisition de Microsoft Activision est provisoirement bloquée ; pourrait être contraint de vendre Call of Duty

L’acquisition prévue de Microsoft Activision a été provisoirement bloquée par l’organisme britannique de surveillance antitrust, la Competition and Markets Authority (CMA) …

Arrière-plan

Il y a un peu plus d’un an, Microsoft a annoncé un accord de 68,7 milliards de dollars pour acheter Activision, le géant du jeu derrière le Appel du devoir franchise et de nombreux autres titres populaires. L’ampleur même de l’achat prévu a amené l’AMC à ouvrir une enquête pour déterminer s’il serait anticoncurrentiel.

L’enquête a débuté en septembre dernier, avec des enquêtes similaires également en cours aux États-Unis et dans l’UE.

L’acquisition de Microsoft Activision provisoirement bloquée

L’AMC a publié aujourd’hui les conclusions de son enquête sur le projet d’acquisition.

Une enquête de la CMA a provisoirement conclu que le projet d’acquisition d’Activision par Microsoft pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de choix ou moins d’innovation pour les joueurs britanniques.

Plus précisément, il a déclaré que Microsoft serait susceptible de rendre les jeux Activision exclusifs à sa propre plate-forme.

Les preuves dont dispose la CMA indiquent actuellement que Microsoft trouverait commercialement avantageux de rendre les jeux d’Activision exclusifs à son propre service de jeu en nuage (ou uniquement disponibles sur d’autres services dans des conditions matériellement pires). Microsoft représente déjà environ 60 à 70 % des services mondiaux de jeux en nuage et possède également d’autres atouts importants dans le domaine des jeux en nuage grâce à la possession de Xbox, le principal système d’exploitation pour PC (Windows) et une infrastructure mondiale de cloud computing (Azure et Xbox Cloud Gaming). La CMA a provisoirement constaté que l’achat de l’un des éditeurs de jeux les plus importants au monde renforcerait cette position de force et réduirait considérablement la concurrence à laquelle Microsoft serait autrement confrontée sur le marché du cloud gaming au Royaume-Uni.

Il a distingué le Appel du devoir franchise comme étant particulièrement précieuse et importante pour la concurrence entre Xbox et PlayStation.

Le CMA a provisoirement constaté qu’un petit nombre de jeux clés, dont Call of Duty (CoD), le jeu phare d’Activision, jouent un rôle important dans la conduite de la concurrence entre consoles. Les preuves dont dispose la CMA, y compris les données sur la façon dont Microsoft mesure la valeur des clients dans le cours normal des affaires, indiquent actuellement que Microsoft trouverait commercialement avantageux de rendre les jeux d’Activision exclusifs à ses propres consoles (ou uniquement disponibles sur PlayStation sous des conditions matériellement pires conditions) […] La CMA a provisoirement constaté que l’affaiblissement de la concurrence en restreignant l’accès des autres plates-formes aux jeux d’Activision pourrait réduire considérablement la concurrence entre Xbox et PlayStation au Royaume-Uni, nuisant à son tour aux joueurs britanniques.

Il invite maintenant Microsoft à faire des propositions sur les moyens de répondre à ces préoccupations, ainsi qu’à accueillir les commentaires des autres, avant d’annoncer une décision finale le 26 avril. Une solution potentielle serait qu’Activision vende la marque Call of Duty séparément à un indépendant. société avant le produit de l’acquisition de Microsoft.

Pourquoi nous couvrons cela

Nous couvrons occasionnellement des histoires technologiques majeures au-delà du monde Apple, et ce serait à la fois la plus grande acquisition de jeux vidéo de l’histoire, ainsi que le plus gros achat jamais réalisé par Microsoft.

La CMA est le même chien de garde de la concurrence qui a conclu que les politiques de l’App Store d’Apple étaient anticoncurrentielles, un appel devant être entendu le mois prochain.

