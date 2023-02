La Switch devient la 2ème console la plus vendue de l’histoire

La Nintendo Switch a dépassé le cap des 122,55 millions d’unités vendues, mais la société japonaise a revu à la baisse ses attentes après avoir constaté des résultats moins qu’optimistes pour l’exercice en cours.

Cependant, Nintendo a encore de nombreuses raisons de se réjouir. Switch dépasse Game Boy (118,69 millions) et PlayStation 4 dans les données de ventes les plus récentes (117,2 millions).

Les ventes de Nintendo Switch ont franchi une nouvelle étape importante

La Switch a dépassé la Wii en tant que console de salon la plus vendue de tous les temps de Nintendo en 2018, avec 101,63 millions d’unités vendues. Elle doit dépasser les 154,02 millions de Nintendo DS vendues sur le marché des consoles portables. La console la plus vendue de tous les temps reste (pour l’instant) la PlayStation 2 avec 155 millions d’unités vendues.

La Nintendo Switch a vendu 994 millions de jeux depuis sa sortie en décembre 2017, franchissant un cap qu’aucune autre console Nintendo du Japon n’a atteint. Avec 948,7 millions de jeux vendus, la Nintendo DS arrive deuxième.

Consultez la liste des jeux Nintendo Switch les plus vendus ci-dessous :

Mario Kart 8 Deluxe – 52m Animal Crossing : Nouveaux Horizons – 41,59 m Super Smash Bros. Ultimate – 30,44 m Légende de Zelda : Souffle de la nature – 29 m Pokémon Épée/Bouclier – 25,68 m Super Mario Odyssée – 25,12 m Pokémon Écarlate et Violet – 20,61 m Super Mario Party – 18,79 m Ring Fit Aventure – 15,22 m Pokémon Allons-y – 15,07 m

L’entreprise a enregistré une baisse des ventes de 1,9 % et une baisse des revenus de 5,8 % pour les neuf premiers mois de l’exercice le plus récent. Nintendo estime qu’elle vendra 18 millions de consoles d’ici mars de cette année, soit 1 million de moins que prévu, en raison des mauvaises performances. Dans un avenir proche, la société prévoit de lancer le modèle Nintendo Switch Pro, qui a fait l’objet de nombreuses fuites au cours des dernières semaines.

Afin de maintenir la demande et d’établir de nouveaux records de ventes, Nintendo prévoit d’utiliser ses puissantes licences en publiant de nouveaux jeux dans un proche avenir. Ainsi, le 12 mai, les joueurs pourront découvrir le très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. En plus de Pikmin 4, Bayonetta Origins sera publié en mars de l’année prochaine.