L’appel antitrust d’Apple au Royaume-Uni sera entendu en mars et devrait prendre un jour

Brevets Foss rapporte que l’audience aura lieu à Londres le 10 mars.

Lorsque j’en ai parlé auparavant, une conférence de gestion de cas était prévue pour le 24 janvier. Celle-ci a ensuite été annulée. Au lieu de cela, la dernière en date du CAT est que «[t]L’audition de la demande a été inscrite au 10 mars 2023 (avec une estimation du temps d’un jour). Ils commenceront à 10h30, heure du Royaume-Uni.

Appel antitrust d’Apple

L’affaire concerne deux politiques de l’App Store d’Apple qui ont été déclarées anticoncurrentielles.

Tout d’abord, Apple interdit les services de cloud gaming dans l’App Store. Cela indique qu’un développeur ne peut pas proposer une application qui donne accès à plusieurs jeux joués via des serveurs cloud. Il est suggéré que l’objectif de la société ici est de protéger sa propre part des revenus par jeu et de bloquer la concurrence de son propre service de jeu par abonnement Apple Arcade.

Deuxièmement, alors qu’Apple permet à tout développeur de créer son propre navigateur Web et de le proposer via l’App Store, la société Cupertino n’approuve que les navigateurs qui utilisent son propre moteur de rendu WebKit. Cela rend impossible pour un développeur, par exemple, de créer une application de navigateur plus rapide que Safari – et Apple bloque également l’accès à certaines fonctionnalités de Safari, comme l’intégration d’Apple Pay.

L’organisme britannique de surveillance de la concurrence, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), a découvert en juin de l’année dernière que les deux politiques étaient effectivement anticoncurrentielles. Cependant, une technicité juridique signifiait qu’une action antitrust ne pouvait pas être prise contre Apple, même s’il s’avérait qu’elle « exerçait une mainmise sur ces marchés ».

C’est parce que l’test entrepris par l’AMC a été classé comme une « étude » de marché plutôt que comme une « enquête ». Seule une enquête donne le pouvoir légal d’imposer des sanctions.

Pour contourner ce problème, l’AMC a ouvert un nouveau dossier sur les deux mêmes questions, cette fois sous forme d’enquête.

Le sens de « doit »

Cependant, Apple fait maintenant valoir que la CMA a manqué une date limite pour le faire.

Apple affirme que la loi stipule que la CMA aurait dû déclarer sa décision d’ouvrir une enquête à la même date qu’elle a publié les résultats de l’étude initiale.

L’AMC dit que la loi lui donne le option le faire, mais pas la légalité exigence.

La loi elle-même dit que l’AMC « doit » le faire. Apple dit que ce mot indique « doit » tandis que la CMA dit qu’il suffit permis le corps à le faire.

Il existe des précédents des deux côtés, bien qu’Apple semble avoir le cas le plus fort ici.

