Le discours sur l’état de l’Union appelle le Congrès à adopter une législation antitrust et sur la confidentialité des données

Le deuxième discours sur l’état de l’Union du président Biden a appelé le Congrès à adopter une législation bipartite sur les questions antitrust et de confidentialité des données.

Ses commentaires sur la question antitrust faisaient spécifiquement référence à la nécessité d’empêcher les entreprises technologiques de favoriser leurs propres produits, une accusation fréquemment portée contre Apple…

Apple a subi des pressions antitrust dans le monde entier, notamment en ce qui concerne les politiques de l’App Store, y compris sur son marché domestique, les États-Unis.

En 2019, le Congrès a lancé une enquête antitrust d’un an sur les géants de la technologie, dont Apple. Il a été constaté que la société de Cupertino se livrait à un comportement anticoncurrentiel « profondément troublant ».

En 2021, le House Judiciary Committee a approuvé un projet de loi connu sous le nom de The American Choice and Innovation Online Act, qui rendrait illégal pour les entreprises d’accorder un traitement préférentiel à leurs propres produits par rapport à ceux des produits concurrents hébergés sur la même plate-forme. Cela interdirait, par exemple, à Apple d’autoriser les abonnements intégrés à Apple Music tout en facturant Spotify pour la même fonctionnalité.

Apple a fait pression contre la législation, passant des appels, écrivant des lettres, publiant des livres blancs et menant des entretiens pour présenter sa version de l’histoire. Le projet de loi n’a pas fait l’objet d’un vote, ce qui, selon son principal parrain, la sénatrice Amy Klobuchar, était dû à une « incroyable avalanche d’argent » des lobbyistes.

Des dizaines de projets de loi similaires ont été présentés au cours des deux dernières années à la Chambre et au Sénat, mais aucun n’a encore obtenu suffisamment de support pour être soumis au vote.

Biden a déclaré qu’il était temps d’agir sur les deux questions.

Il est temps d’adopter une législation bipartite pour empêcher les Big Tech de collecter des données personnelles sur les enfants et les adolescents en ligne, d’interdire la publicité ciblée aux enfants et d’imposer des limites plus strictes aux données personnelles que ces entreprises collectent sur nous tous.

Il a déclaré que les deux parties avaient démontré leur capacité à travailler ensemble sur des questions clés et que le peuple américain n’attendait rien de moins.

Maintes et maintes fois, démocrates et républicains se sont réunis. Se sont unis pour défendre une Europe plus forte et plus sûre. Nous nous sommes réunis pour adopter une loi sur les infrastructures unique en son genre, construisant des ponts pour connecter notre nation et notre peuple. Se sont réunis pour adopter l’une des lois les plus importantes de tous les temps, aidant les anciens combattants exposés à des foyers de combustion toxiques.

En fait, j’ai signé plus de 300 lois bipartites depuis que je suis devenu président. De la réautorisation de la loi sur la violence à l’égard des femmes, à la loi sur la réforme du décompte électoral, en via la loi sur le respect du mariage qui protège le droit d’épouser la personne que vous aimez.

A mes amis républicains, si nous avons pu travailler ensemble lors du dernier Congrès, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas travailler ensemble lors de ce nouveau Congrès.

Les gens nous ont envoyé un message clair. Se battre pour se battre, le pouvoir pour le pouvoir, le conflit pour le conflit, ne nous mène nulle part.