Les acteurs se prononcent contre la signature de leur voix pour les loisirs d’IA

Une patate chaude : la montée fulgurante de l’intelligence artificielle générative au cours des derniers mois pourrait être passionnante pour les grandes entreprises qui cherchent à en tirer profit, mais elle suscite également des craintes quant à l’impact de la technologie sur un large éventail d’emplois, allant des avocats et codeurs aux créateurs et enseignants potentiellement menacés. Une industrie qui s’inquiète également de l’IA est celle des acteurs de la voix, dont beaucoup sont maintenant invités à renoncer aux droits sur leurs voix afin qu’elles puissent être générées numériquement ; une technique qui pourrait remplacer les acteurs eux-mêmes.

Pouvoir générer des voix d’acteurs a permis la création d’émissions et de films qui n’auraient pas été possibles il y a des années. James Earl Jones, par exemple, a donné sa bénédiction à une recréation artificielle de la voix de Dark Vador, un rôle qu’il a occupé pendant 45 ans, dans la récente série Obi-Wan Kenobi, faisant sonner sa voix comme en 1977. Et réalisateur Joseph Kosinski a déclaré que la voix d’Iceman avait été modifiée numériquement pour plus de clarté dans Top Gun: Maverick en raison de l’état de santé de l’acteur Val Kilmer.

Mais l’utilisation de l’IA dans l’industrie de la voix a un côté moins positif. De plus en plus d’acteurs sont désormais dans l’obligation contractuelle de renoncer aux droits sur leurs voix, parfois sans compensation, écrit Motherboard. La publication note que de nombreuses entreprises proposent désormais des services de clonage, de génération ou de synthèse de voix à des prix aussi bas que 30 dollars par mois. Quelques sites Web offrent ce service en téléchargeant simplement des enregistrements, ce qui permet de synthétiser une voix sans le consentement du propriétaire.

Fryda Wolff, qui a exprimé des jeux qui incluent Apex Legends, a déclaré: « Les développeurs de jeux, les studios d’animation et peut-être même les clients commerciaux pourraient s’en tirer en me soutirant plus de performances en transmettant ma voix à l’IA, en utilisant ces performances générées, puis ne jamais me dédommager pour l’utilisation de ma « ressemblance », sans parler d’informer mon agence que cela a été fait. »

Tim Friedlander, président et fondateur de la National Association of Voice Actors (NAVA), a déclaré que les contrats qui permettent aux producteurs de synthétiser les voix des acteurs, souvent sans rémunération supplémentaire, sont désormais « très répandus », et les acteurs ne réalisent parfois pas que ces clauses ont été ajoutées. Parfois, ceux qui s’y opposent se font dire qu’ils ne seront pas embauchés sans accepter les conditions.

Bien qu’il soit peu probable que les stars hollywoodiennes ressentent l’impact de leur voix générée numériquement, ceux qui essaient de pénétrer dans l’entreprise et de travailler à plein temps pour joindre les deux bouts pourraient en souffrir. « Ces emplois seront d’abord perdus pour les voix synthétiques et nuiront à une grande partie de l’industrie », a déclaré Friedlander.

La technologie de génération de voix s’améliore constamment. L’outil d’intelligence artificielle vocale de Microsoft, appelé Vall-E, peut reproduire la voix d’une personne jusqu’à son timbre et son ton émotionnel après avoir entendu un exemplaire de trois secondes seulement. Comme Deepfakes, on s’inquiète de l’utilisation abusive potentielle de ces outils, comme se faire passer pour des politiciens ou faire croire aux gens qu’ils parlent à leur famille, à des amis ou à des fonctionnaires et qu’ils transmettent des données sensibles.

SungWon Cho, un doubleur de jeu et d’animation qui utilise également le nom de ProZD, a résumé les sentiments de nombreux acteurs. « Je suis complètement contre. Synthétiser une voix enlève l’âme et la spontanéité d’une performance réelle. » Il a ajouté « Je ne peux qu’espérer que les voix synthétiques disparaissent complètement, mais à tout le moins, les acteurs devraient avoir la possibilité de ne pas accepter leur utilisation. »