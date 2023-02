Apple obtient un brevet pour l’identification faciale sous l’écran

Face ID d’Apple est l’un des systèmes de détection de visage les plus précis au monde. Mais cela a causé beaucoup de maux de tête à la marque. Nous voulons dire que la firme de Cupertino a dû utiliser des conceptions d’iPhone qu’elle n’aimerait pas faire. Cette affirmation est vraie à la fois pour la conception à encoche de frange et pour la conception en forme de pilule. Ainsi, pour utiliser cette fonctionnalité, Apple doit scarifier l’apparence plein écran de ses téléphones. S’il pouvait inventer une technologie Face ID sous écran, ce serait formidable.

Apple utilisera l’identification de visage sous l’écran dans les futurs iPhones

Selon la dernière liste publiée par l’Office des marques et des brevets des États-Unis (USPTO), Apple a obtenu un brevet technique pour l’identification faciale sous écran. Cela indique que les futurs modèles d’iPhone pourraient intégrer la caméra frontale dans l’écran.

Le brevet d’Apple indique que divers capteurs peuvent être intégrés sous l’écran. Ils comprennent des capteurs pour Touch ID, mesurant des gestes 3D sans contact (« gestes aériens »), des capteurs de pression, des capteurs pour détecter la position, l’orientation et le mouvement, des capteurs de santé, etc.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Parmi les capteurs sous l’écran, il pourrait également y avoir divers capteurs optiques tels que des capteurs à mélange automatique et des capteurs de détection et de télémétrie de la lumière (lidar), des capteurs d’humidité, des capteurs d’humidité, des capteurs de suivi du regard et d’autres capteurs.

Comme nous pouvons le voir, l’emplacement de l’île dynamique est également modifié dans le brevet. Il utilise une série de minuscules fenêtres transparentes. Leur taille et leur position apparentes peuvent être déplacées sur l’écran, activant et désactivant différents pixels.

Apple affirme que les écrans courants utilisés dans ses appareils comportent 13 couches. Ils réduisent la transmission de la lumière à travers ces zones jusqu’à 80 %. Cela indique qu’Apple devra réduire le nombre de couches contenant des zones de capteurs à l’avenir.

Certains téléphones Android utilisent une caméra sous l’écran. Vous vous demandez peut-être pourquoi Apple n’utilise toujours pas une technologie comme celle-ci. Mais c’est une chose de cacher un capteur de caméra sous l’écran et c’en est une autre de mettre des tonnes de capteurs.