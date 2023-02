Comparaison des appareils photo Samsung Galaxy S23 Ultra VS iPhone 14 Pro Max, quand les mégapixels rencontrent le traitement logiciel

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le dernier appareil phare de Samsung. L’appareil n’a pas vraiment apporté beaucoup de changements externes, comme beaucoup l’attendaient. Cependant, là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c’est lorsque vous entrez dans le téléphone. Des performances de l’appareil photo, du logiciel, des performances et de l’autonomie de la batterie. Samsung a fait un travail incroyable avec le Galaxy S23 Ultra.

En examinant de plus près chaque amélioration du Samsung Galaxy S23 Ultra, il semble qu’il se passe quelque chose d’intéressant. Il peut sembler que Samsung a apporté toutes ces améliorations en tant que mise à niveau du Galaxy S22 Ultra. Eh bien, c’est normal, mais tous les doigts pointent vers l’iPhone 14 Pro Max d’Apple. Oui, le Samsung Galaxy S23 Ultra est la réponse directe de la société sud-coréenne à l’iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone 14 Pro Max d’Apple a facilement battu le Galaxy S22 Ultra de l’année dernière dans toutes les catégories. Des photos et vidéos de l’appareil photo, de l’autonomie de la batterie aux performances, Apple a dominé partout avec l’iPhone 14 Pro Max. Ce n’est pas quelque chose dont Samsung était satisfait de toutes les indications. La vérité est que ces critiques et comparaisons affectent vraiment les ventes de smartphones et bien sûr tous les autres produits. Vous savez donc ce qui se passe lorsque votre concurrent domine toutes les catégories.

Il est tout à fait logique pour quiconque de conclure que Samsung a répondu à Apple en lançant le S23 Ultra. Samsung n’a pas répondu uniquement avec des améliorations de l’appareil photo, mais également dans d’autres catégories telles que les performances de la batterie et la vitesse. Nous apporterons les comparaisons des autres domaines entre ces deux appareils phares plus tard. Pour l’instant, nous nous concentrerons sur les performances de l’appareil photo des deux appareils.

Quelle est la performance de l’appareil photo Samsung Galaxy S23 Ultra par rapport à l’iPhone 14 Pro Max ?

D’accord, permettez-moi de souligner rapidement les domaines dans lesquels Apple a dominé le S22 Ultra en premier. L’iPhone 14 Pro Max bat le Samsung Galaxy S22 Ultra dans les domaines de l’appareil photo tels que la précision des couleurs, la plage dynamique, le selfie, la stabilité vidéo, la vue grand angle et le mode nuit. Et devine quoi? Ce sont les principaux domaines dans lesquels Samsung a également apporté des améliorations à l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra.

Dans cet article, nous comparerons les performances de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra à celles de l’iPhone 14 Pro Max. Voyons comment les nouvelles améliorations de l’appareil photo de Samsung fonctionnent par rapport à l’iPhone 14 Pro Max. Nous avons procédé à quelques examens et comparaisons afin de nous assurer de l’exactitude des résultats.

Pour les besoins de cet article, nous avons dû nous contenter de comparer l’un des Youtubeurs technologiques les plus fiables et les plus populaires. Le Youtuber dont nous allons utiliser les résultats dans ce comparatif est SuperSaf. Il a fait une comparaison très détaillée et a abordé tous les domaines importants qui méritent d’être discutés. La plupart des images que nous utiliserons dans cette comparaison proviennent également de SuperSaf. Commençons!

Comparaison de l’appareil photo principal entre le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max

Nous allons lancer cette bataille avec l’appareil photo principal des deux téléphones, car c’est le premier à voir chaque fois que vous ouvrez l’application appareil photo.

Photographie fixe

Les deux téléphones prennent de superbes photos avec l’appareil photo principal avec une excellente plage dynamique. Mais en ce qui concerne la précision réelle des couleurs, les deux téléphones la gèrent un peu différemment. Comme vous le savez peut-être déjà, Samsung ajoute un peu de saturation aux images plus qu’Apple. Cela dépend des préférences personnelles, nous ne pouvons donc pas parler de ce qui est le mieux.

Cependant, le capteur principal de 200MP du Samsung Galaxy S23 Ultra donne un avantage majeur dans certains scénarios. Si vous prenez une photo d’une image particulière et effectuez un zoom avant par la suite, c’est à ce moment que la puissance du 200MP entre en jeu. Les photos du Samsung Galaxy S23 Ultra ont plus de détails que celles de l’iPhone 15 Pro Max. Par conséquent, Samsung remporte la victoire en termes de prise de vue de l’appareil photo principal.

Photographie en basse lumière

Tout comme les prises de vue normales à la lumière du jour, les prises de vue en basse lumière sont également bonnes sur les deux appareils. Il est très difficile de dire lequel est le meilleur ici. Mais vous devrez peut-être regarder de plus près pour voir la différence. En regardant bien les images ci-dessous, vous vous rendrez compte que le S23 Ultra est capable de mieux lire les détails des ombres que l’iPhone. D’où la flèche pointe, vous pouvez voir que le Galaxy S23 Ultra révèle de légers détails du mur tandis que l’iPhone 14 Pro Max le lave complètement.

Décalage de l’obturateur

Pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela indique. Le décalage de l’obturateur est lié à la précision avec laquelle l’appareil photo du téléphone est capable de lire les objets en mouvement. C’est une pratique très courante parmi les utilisateurs du monde entier. Il se peut que vous vouliez prendre une photo d’un petit enfant ou une photo de vos animaux de compagnie. Il est assez difficile de les placer en position fixe pour prendre la photo.

C’est là qu’intervient le décalage d’obturation. Plus l’appareil photo est capable de faire la mise au point rapidement, mieux il peut prendre une bonne image d’un objet se déplaçant rapidement. Dans cette catégorie, l’iPhone 14 Pro Max bat facilement le Samsung Galaxy S23 Ultra. Vous pouvez voir le résultat sur l’image ci-dessous.

Photographie au flash

Avec les progrès de la photographie sur téléphone portable ces dernières années, de nos jours, de nombreuses personnes n’utilisent pas vraiment de lampes de poche pour prendre des photos. Mais cela reste très utile dans certains cas. Alors, à quel point vos photos seront-elles bonnes s’il est nécessaire de prendre une photo au flash après avoir rencontré de vieux amis un vendredi soir ? Lequel de ces deux téléphones sera là pour vous dans de telles situations ? Samsung a fait beaucoup de bruit sur les photos en basse lumière lors de l’événement de lancement de la série S23. Voyons donc à quel point il se compare à l’iPhone 14 Pro Max où il est nécessaire de faire réparer votre lampe de poche.

Comme vous pouvez le voir, les deux téléphones ont fait d’excellents travaux avec la photographie au flash. Cependant, en y regardant de plus près, l’iPhone gère mieux les couleurs noires que le Samsung. Le Samsung a cette teinte bleue dans la veste noire. Cela fait de l’iPhone 14 Pro Max un meilleur choix pour prendre des photos au flash sur le Galaxy S23 Ultra.

Prises de vue ultra-larges et macro

Les deux téléphones n’ont pas d’objectifs macro dédiés, ils utilisent donc les capacités de mise au point automatique des objectifs ultra-larges pour prendre des photos macro. Il vous suffit de garder les téléphones plus près des objets pour que cela se produise.

En ce qui concerne la caméra ultra-large, vous ne pouvez pas minimiser les performances de l’un de ces deux. Ce que vous remarquerez cependant, c’est que le Samsung a une meilleure plage dynamique (détails d’arrière-plan) que l’iPhone.

Mode macro

Avec les photos en mode Macro, les deux téléphones se sont très bien représentés même si le contraste est assez différent. Il ne semble pas y avoir beaucoup à redire ici. Cela dépend également des préférences personnelles en ce qui concerne le contraste. Mais le Samsung gagne dans la catégorie Ultra-Wide.

Comparaison de l’appareil photo zoom entre le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max

Il est assez facile pour quiconque de prédire le gagnant de cette catégorie si vous connaissez les spécifications des deux téléphones. c’est parce que le Samsung est livré avec des objectifs à double zoom avec un téléobjectif 3x et un objectif périscope 10x. L’iPhone, quant à lui, ne dispose que d’un téléobjectif 3x. Le Samsung est capable d’effectuer un zoom numérique jusqu’à 100x alors que l’iPhone ne peut aller que jusqu’à 15x. Ce qui indique qu’il ne peut pas y avoir de concurrence ici en ce qui concerne le zoom. Vous pouvez vérifier le résultat sur la photo ci-dessous.

Portraits

C’est l’un des domaines dans lesquels Apple a dominé Samsung à de nombreuses reprises. Les portraits d’Apple ont toujours eu des couleurs précises, des détections de contours plus nettes et de meilleurs flous d’arrière-plan que Samsung. Voyons donc comment Samsung a réagi à cela.

Maintenant, vous pouvez dire en toute confiance que Samsung a réussi à rattraper Apple en matière de photos de portrait. Mais en y regardant de plus près, il semble que Samsung ait encore un peu de travail à faire. Samsung a un petit problème avec la détection des bords ici. En regardant de plus près les cheveux de Saf, vous pouvez voir un peu de flou à la pointe alors que l’iPhone a pu mieux détecter les bords.

Un autre problème avec le portrait de Samsung concerne le lissage. Apple montre une photo plus naturelle avec plus de détails sur le visage tandis que Samsung la rend un peu plus lisse. Samsung a peut-être parcouru un long chemin avec ses portraits, mais Apple prend ici une longueur d’avance.

Un autre domaine où Samsung domine est celui des portraits en basse lumière. Le Galaxy S23 Ultra est capable de produire une image beaucoup plus claire et lumineuse que l’iPhone 14 Pro Max. L’iPhone est peut-être un peu plus net ici, mais dans l’ensemble, Samsung prend les devants. Apple mène en portrait à la lumière du jour tandis que Samsung mène en portrait en basse lumière.

Selfies

Lorsque vous retournez votre appareil photo vers l’avant, les choses se ressemblent beaucoup dans les deux cas. Les deux téléphones prennent de belles photos avec leurs caméras frontales. Il est assez difficile d’appeler un gagnant ici car là où Samsung voyage, Apple se tient et vice versa. L’iPhone est capable de maintenir un teint de peau précis que le Samsung ici et il a également un champ de vision plus large que le Samsung. Cependant, le Samsung a une meilleure plage dynamique que l’iPhone.

Lorsque vous passez en mode portrait, les choses s’avèrent être à l’opposé. Ici, Samsung domine avec un champ de vision plus large que l’iPhone. C’est pourquoi nous appelons cela un match nul.

Selfie en basse lumière

Lorsque vous souhaitez prendre un selfie dans un environnement plus sombre, les choses commencent à être différentes. Le S23 Ultra est capable de produire une image plus lumineuse et plus nette dans les selfies à faible luminosité que l’iPhone 14 Pro Max.

Comparaison des caméras vidéo entre le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max

L’un des principaux points publicitaires de Samsung pour le S23 Ultra est les capacités d’enregistrement vidéo qu’il détient. Cependant, nous savons tous que l’iPhone 14 Pro Max est le meilleur smartphone d’enregistrement vidéo au monde. Alors, Samsung a-t-il pu rattraper son retard ? Découvrons-le.

En mode vidéo normal, les deux téléphones sont capables d’enregistrer en 4K à 30fps et l’iPhone prend clairement la tête ici. L’iPhone domine également dans le domaine de la mise au point automatique, en particulier lors de l’enregistrement d’une vidéo dans un environnement peu éclairé. Samsung semble avoir des difficultés dans ces domaines car vous pouvez voir beaucoup de bruit dans la vidéo. Vous pouvez juger par vous-même à partir de l’image ci-dessous.

Samsung a également fait de grands progrès dans l’enregistrement vidéo 8K du S23 Ultra. L’appareil peut désormais enregistrer en 8K à 30 ips tandis que l’iPhone est verrouillé en 4K.

Stabilisation vidéo

Apple a finalement été battu à son propre jeu en matière de stabilisation vidéo. C’est l’un des domaines qui fait de l’iPhone le meilleur en matière d’enregistrement vidéo La stabilisation vidéo de l’iPhone ne semblait pas avoir de concurrent jusqu’à la naissance du Galaxy S23 Ultra. Samsung a en fait augmenté la plage de stabilité de 2 fois celle du S22 Ultra. Cela rend l’enregistrement vidéo sur le Samsung Galaxy S23 Ultra plus stable que tout autre smartphone sur le marché aujourd’hui.

Conclusion

En conclusion, il est très difficile de dire lequel est le meilleur en termes d’appareil photo même si le Galaxy S23 Ultra a gagné dans six catégories différentes par rapport aux quatre de l’iPhone. Ici, tout dépend des préférences personnelles, car la faiblesse d’un téléphone est la force d’un autre. Néanmoins, nous pouvons dire que Samsung a fait de la magie avec le S23 Ultra. En effet, nous pourrions facilement choisir l’iPhone comme gagnant en comparant avec le Galaxy S22 Ultra. Avec le S23 Ultra, il est très difficile de choisir un gagnant.

Pour une comparaison plus détaillée, vous pouvez regarder la vidéo sur SuperSaf TV