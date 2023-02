Les modèles d’iPhone 15 Pro utiliseront des panneaux Samsung M13

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra (ou Pro Max) d’Apple, selon les sources, seront équipés du panneau M13 de Samsung. Les spécifications spécifiques de l’écran qui seront évaluées ne sont pas encore connues. L’iPhone 14 Pro Max avait auparavant un total de 15 options de la société d’test d’écran DisplayMate. Cela indique qu’il possède le meilleur écran du secteur de la téléphonie mobile.

Apple a amélioré ses spécifications d’écran au cours des dernières années, de sorte que les meilleurs matériaux seront toujours utilisés sur l’iPhone. Les séries Samsung Galaxy S22 et S23 utilisent actuellement des panneaux M11. Ainsi, la série iPhone 15 Pro et la série Samsung Galaxy S23 utilisent deux générations de technologie de panneau d’écran distincte.

Les prix des deux iPhones haut de gamme vont augmenter cette année. Apple devra dépenser plus pour acheter les écrans M13 de Samsung. C’est l’une des raisons pour lesquelles les prix de la série iPhone 15 vont augmenter.

La série iPhone 15 utilisera l’écran Smart Island

Apple se prépare à ajouter le trou de perforation en forme de pilule Smart Island de la série iPhone 14 Pro à tous les modèles de la série iPhone 15, selon The Elec. La version non Pro, comme l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, utilisera également cette fonctionnalité. Selon la source, Samsung Display a acheté du matériel de gravure pour la production de panneaux d’affichage Smart Island d’une valeur de 24,1 milliards de wons (19,5 millions de dollars).

Plus tôt ce mois-ci, Samsung Display a acheté des outils de gravure laser supplémentaires à Philoptics, un fournisseur, pour faire des trous dans ses écrans. En septembre de l’année dernière, Samsung Display, un fabricant de panneaux OLED pour Apple, a acheté plus de composants que prévu auprès d’autres fournisseurs comme AP System et HB Solution. Ceci est le résultat de la demande plus élevée que prévu de l’iPhone 14 Pro Max. La fonction Smart Island est actuellement disponible dans les deux derniers modèles Pro de la série iPhone 14. Il y a deux trous : l’un pour la caméra frontale et l’autre pour Face ID.