Fuite du processeur Huawei P60 – le score courant apparaît sur GeekBench

Cette année, la marque chinoise Huawei renouera avec sa double stratégie de lancement. Cela indique que la société lancera deux produits phares cette année. D’après les rapports jusqu’à présent, il lancera le Huawei P60 et le Huawei Mate 60 cette année. Cependant, la série Huawei P60 arrivera avant le Mate 60.

Deux nouveaux modèles Huawei, le LNA-AL00 et le MNA-AL00, viennent de recevoir l’autorisation de se connecter au réseau à l’aide d’équipements de télécommunications. Les rumeurs concernant ces modèles sont qu’ils sont très probablement dans la série Huawei P60.

Après de nouvelles vérifications, le produit portant le numéro de modèle MNA-AL00 est apparu sur GeekBench. Cet appareil porte le nom de code Mona Lisa et prend en charge un processeur 2,4 GHz à 8 cœurs et 8 Go de RAM. En ce qui concerne son score GeekBench, il a un score monocœur de 550 points et un score multicœur de 2269 points.

Étant donné que le GPU est répertorié comme Adeno 642L couplé au score courant, cette puce est probablement le Snapdragon 778G. Il ne prend toujours en charge que la 4G, selon les informations d’accès au réseau précédentes. Pour le moment, il n’y a aucune confirmation que cet appareil utilisera cette puce. Ainsi, il faudra attendre encore quelques semaines pour des infos plus directes.

Caractéristiques Huawei P60

La caméra principale du Huawei P60 utilisera un capteur IMX789, tandis que celle du Huawei P60 Pro aura un capteur IMX888. Ces capteurs prennent en charge les semelles extérieures de 1/1,4 pouce. Selon les rapports de la chaîne d’approvisionnement, la société introduira deux modèles phares cette année. La série Mate 60 en est une, et la série P60 en est une autre. Le premier devrait faire ses débuts cette année vers mars et le second vers septembre. Les attentes initiales sont que le Huawei P60 devrait utiliser le SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Cependant, il semble que les informations sur les puces de cette série restent secrètes.

La caméra arrière de cet appareil utilise un module rectangulaire, selon une photo divulguée de l’étui de protection. La caméra principale doit être au centre, dans une très grande zone circulaire.