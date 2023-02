Apple met en lumière 8 façons d’assurer la sécurité des enfants en ligne avec l’iPhone et l’iPad

En l’honneur de Safer Internet Day, Apple a partagé une liste de fonctionnalités et de conseils pour offrir une expérience plus sécurisée et privée aux enfants sur des appareils comme l’iPhone et l’iPad. En plus de 8 façons de rester en sécurité, Apple a mis en avant son centre éducatif dédié aux parents et aux familles, ainsi qu’une nouvelle session gratuite Aujourd’hui chez Apple intitulée « Vos enfants et leurs appareils ».

Apple a partagé tous les détails dans un article de Newsroom :

« En reconnaissance du Safer Internet Day du 7 février, Apple partage des outils et des ressources puissants pour autonomiser les familles et assurer la sécurité des enfants en ligne. En tant que leader de longue date de la confidentialité et de la sécurité, Apple continue d’innover, de créer et d’améliorer des outils adaptés aux familles qui favorisent la sécurité et la confidentialité des enfants, ainsi que des contrôles parentaux qui aident les familles à comprendre, surveiller et définir des limites sur le temps d’écran de leurs enfants.

8 façons d’assurer la sécurité des enfants en ligne avec iPhone et iPad

Apple répertorie les fonctionnalités de l’iPhone et de l’iPad, notamment le partage familial, le temps d’écran, les temps d’arrêt, les limites de communication, la sécurité des communications, les restrictions de contenu et de confidentialité, la demande d’achat et la section Conçu pour les enfants comme des ressources précieuses :

iOS 16 offre une configuration de compte enfant améliorée dans le cadre de Partage Familial – qui aide les parents et les tuteurs à mettre en place un contrôle parental dès le début. Le nouveau Liste de vérification familiale partage des conseils utiles, y compris des rappels pour mettre à jour les paramètres d’un enfant à mesure qu’il grandit.

Avec Temps d’écranles familles peuvent obtenir des rapports hebdomadaires sur l’activité de leurs enfants et définir des limites sur le temps passé sur l’appareil ou sur certaines applications. Temps d’arrêt permet aux familles de bloquer les applications et les notifications à certaines heures de la journée, et Limites de communication les aide à choisir avec qui leurs enfants peuvent communiquer.

À travers Contenu et restrictions de confidentialité dans Screen Time, les contrôles parentaux peuvent bloquer ou limiter des applications et des fonctionnalités spécifiques sur l’appareil d’un enfant, en restreignant les paramètres de contenu explicite, d’achats, de téléchargements et de confidentialité.

Sur l’App Store, les parents peuvent limiter les téléchargements aux applications adaptées à leur âge et utiliser Demander à acheter pour approuver ou refuser les achats et les téléchargements. Et dans le Conçu pour les enfants section, Apple applique des normes strictes qui exigent que chaque application protège les données des enfants et empêche la publicité inappropriée à l’âge.

Les parents peuvent également activer Sécurité des communications pour que l’application Messages fournisse des avertissements et des ressources sur l’appareil de leur enfant s’il reçoit ou tente d’envoyer des photos contenant de la nudité. À l’aide de l’apprentissage automatique sur l’appareil, Messages détecte et brouille l’image et offre des conseils adaptés à l’âge. En partenariat avec des experts locaux, Apple étend la fonctionnalité à d’autres régions du monde.

En plus de ces 8 fonctionnalités, Apple propose une nouvelle session « Vos enfants et leurs appareils » Today at Apple dans ses 500 magasins de détail.

« Pour aider les parents à tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités et bien plus encore, Apple propose un cours gratuit intitulé » Vos enfants et leurs appareils « . Disponible en ligne et dans plus de 500 magasins dans le monde, l’atelier Today at Apple permettra aux utilisateurs d’Apple d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour protéger la sécurité de leurs enfants en ligne. La session de 60 minutes explique comment gérer le contenu et maintenir la confidentialité avec les dernières fonctionnalités sur iPhone et iPad, notamment le partage familial, le temps d’écran, les limites d’application, etc. Pour vous inscrire à une session, visitez apple.co/safer-internet-uk.

Vraisemblablement, cela devrait bientôt apparaître pour d’autres pays.

Apple recommande également de consulter son hub pour les familles et les parents pour plus de conseils et d’idées pour rester en sécurité en ligne.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :