OnePlus Ace 2 est lancé et a toutes les chances d’être un tueur phare

Le OnePlus Ace 2 est désormais officiel en Chine. Il a été révélé par la société aujourd’hui, le 7 février, comme prévu, confirmant plusieurs spéculations qui ont fait surface plus tôt. Le smartphone s’intègre dans les modèles de milieu de gamme et offre un excellent équilibre entre qualité et prix abordable. Cependant, lorsque l’on considère les caractéristiques technologiques, il devient évident à quel point le terme « milieu de gamme » est limité.

Découvrez les fonctionnalités du smartphone OnePlus Ace 2

Avec l’Ace 2, OnePlus semble avoir fait un travail fantastique. Il existe un processeur dédié appelé SuperVooc S pour améliorer l’efficacité (OnePlus prétend qu’il peut convertir 99,5% de l’énergie envoyée par le chargeur en énergie stockée dans la batterie), la consommation et la stabilité de charge. L’écran a des spécifications remarquables. La puce, le Snapdragon 8+ Gen 1 est un gage de performances mais aussi d’efficacité, et ce n’est certainement pas une puce milieu de gamme.

La photographie est le seul domaine où il est clair que toutes les tentatives n’ont pas été faites pour maintenir les prix bas, mais il était naturel et évident qu’un compromis soit trouvé pour éviter un coût élevé.

OnePlus Ace 2 12 + 256 Go 2 799 yuans (412 $)

OnePlus Ace 2 16 + 256 Go 3 099 yuans (456 $)

OnePlus Ace 2 16 + 512 Go 3 499 yuans (515 $)

La société commencera à vendre le nouveau smartphone en Chine le 13 février et devrait devenir officiellement connue sous le nom de OnePlus 11R en Inde dans les prochains jours. Bien qu’il soit peu probable qu’il soit disponible sur tous les marchés, nous espérons que OnePlus nous surprendra car l’Ace 2 rappelle les tueurs phares précédents.

Caractéristiques du OnePlus Ace 2