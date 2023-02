Cette version jouable de Zelda made in Minecraft est plus belle que l’original

Qu’est-ce qui vient de se passer? Quelqu’un a créé une version entièrement jouable de The Legend of Zelda dans Minecraft sans utiliser de mods ou de packs de ressources. Pour obtenir le bon look, YouTuber C1OUS3R a utilisé une technique moins connue pour charger des textures mondiales sans aucun mod supplémentaire. À partir de là, l’utilisateur s’est mis à reconstruire l’ensemble du monde extérieur de Zelda et a exploité une fonctionnalité dans les ressources mondiales qui vous permet de modifier le format JSON des blocs pour améliorer la profondeur.

Cela prendrait normalement des années, mais le YouTuber a utilisé un programme appelé Blockbench pour accélérer le processus. Blockbench a également été utilisé pour créer Link.

En parlant du protagoniste du jeu, C1OUS3R a dû trouver un moyen de désactiver le sprint et le saut car aucun n’était présent dans le jeu original.

Pour ce faire, le moddeur a donné au joueur une cécité permanente (ce qui l’empêche de sprinter) et a utilisé les shaders de ressources mondiales dans la version 1.17 pour désactiver complètement les effets visuels de la cécité. Normalement, la cécité ajoute une lourde vignette qui ruinerait la présentation.

En ce qui concerne les ennemis, seuls les plus courants ont été ajoutés jusqu’à présent. De même, seul le premier donjon a été construit mais si la vidéo marche bien, on pourrait éventuellement en voir d’autres ajoutés. C1OUS3R a promis de rendre la création disponible une fois que la vidéo aura atteint 5 000 likes. Il a déjà amassé 2 000 likes dès le premier jour et semble bien parti pour franchir la barrière des 5 000.

Le projet est incroyablement impressionnant et parfois, il a même l’air mieux que le Zelda original. En espérant que nous verrons le reste de la carte entièrement peuplée avec les autres donjons et l’ensemble complet de l’ennemi.

C1OUS3R a également créé des versions en jeu de Super Mario Bros. et Sonic the Hedgehog. Les deux sont visuellement époustouflants, mais je suis partisan de la construction Sonic car les touches 3D la font passer au niveau supérieur.

Quel jeu classique aimeriez-vous voir recréé dans Minecraft ensuite ? Super Metroid serait incroyable mais peut-être trop complexe. Peut-être quelque chose de plus cool comme Myst ?