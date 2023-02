La liste des téléphones POCO qui recevront MIUI 14 a été révélée

Après de nombreuses spéculations, Xiaomi a officiellement dévoilé hier ses nouveaux smartphones POCO de milieu de gamme. Les POCO X5 et X5 Pro se distinguent par un écran AMOLED 120 Hz et un processeur Qualcomm Snapdragon, le Snapdragon 695 dans le POCO X5 et le Snapdragon 778G dans le POCO X5 Pro.

Lors de cet événement, le géant chinois a également dévoilé MIUI 14 pour POCO, la version la plus récente de la couche de personnalisation pour POCO, et a indiqué quels appareils seront les premiers à recevoir cette nouvelle mise à niveau.

Ces smartphones POCO recevront une mise à jour vers MIUI 14 et Android 13

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Ainsi, la première chose dont les utilisateurs de smartphones de la marque POCO doivent être conscients est que presque tous les appareils POCO recevront la mise à jour MIUI 14, qui est basée sur Android 13, et que cela se fera en deux étapes : La première fera le déploiement de MIUI 14 pour POCO sur les combinés les plus puissants, et dans le second, nous le verrons sur les smartphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme de l’entreprise.

Voici les 8 premiers smartphones POCO à recevoir la mise à jour MIUI 14 :

POCO F3

POCO F3 GT

POCO F4

POCO F4 GT

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

Les 13 smartphones suivants recevront également les mises à jour MIUI 14 ultérieurement :

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO M4 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 Pro 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO F2 Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X4 Pro 5G

Notez que le Poco F4 est le seul appareil qui a déjà commencé à recevoir cette mise à jour. De plus, tous les appareils de ce lot le plus récent ne recevront pas la version MIUI 14 avec Android 13 car les POCO M3, POCO M2 et POCO M2 Pro continueront à exécuter Android 12 et obtiendront la nouvelle interface utilisateur en plus, comme ce que fait Xiaomi.