Incroyable : One UI 5.1 sur le S23 Ultra consomme 58 Go d’espace !

L’information sur l’espace occupé par chaque système d’exploitation est un débat constant. Selon SamMobile, le One UI 5.1 de la version indienne du Galaxy S23 Ultra utilisait 58 Go d’espace de stockage alors que le modèle européen n’occupe que 38 Go. Ainsi, les applications bloatware préinstallées avec le smartphone en Inde occupent 20 Go de mémoire, ce qui est énorme.

Ci-dessous, par ordre décroissant, une liste des exigences d’espace système de certains smartphones, à titre de comparaison.

Samsung Galaxy S23 Ultra : 37,97 Go

Samsung Galaxy Z Fold 4 : 34,81 Go

Samsung Galaxy S22 Ultra : 34,14 Go

Samsung Galaxy A52 : 25,86 Go

OnePlus dernière génération : 20,6 Go

Google Pixel 7 : 19 Go

Google Pixel 7 Pro : 18 Go

OnePlus 9 : 17,1 Go

POCO X5 Pro : 11,02 Go

iPhone 14 Pro : 9,62 Go

Malgré le fait que cette note est sans aucun doute incomplète, une tendance est claire. À l’exception d’iOS, il est simple d’observer comment divers smartphones ont des logiciels essentiellement les mêmes, même personnalisés avec une capacité occupée qui varie entre 10 et 20 Go. En revanche, le One UI 5 consomme 25 Go sur les A52 milieu de gamme et double la quantité de logiciels Google sur le nouveau S23 Ultra.

Il est indéniable que le logiciel Samsung est l’un des plus complets, sinon le plus complet, de l’écosystème Android, mais on commence à se demander si le poids du système ne peut pas être entièrement justifié par les capacités supplémentaires offertes. De quoi indiquer que Windows 11 occupe entre 17 et 26 Go et MacOS Ventura environ 13 Go (auxquels s’ajoute toutefois l’espace pour la restauration du système d’exploitation). Est-il vraiment nécessaire qu’Android 13 avec One UI 5.1 prenne autant de place ? Nous aurons bientôt des avis sur les capacités de One UI 5.1, mais d’ici là, nous invitons Samsung à développer un plan de régime pour One UI 6.