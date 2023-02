Les mises à jour de statut Whatsapp ont été révolutionnées

WhatsApp a révélé l’un des plus gros packages de mises à jour pour ses statuts. Cinq nouvelles fonctionnalités ont été déclarées accessibles dans le monde entier à partir de maintenant. En fait, l’application de messagerie populaire a révélé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui seront rendues accessibles aux utilisateurs d’Android et d’iOS dans les semaines à venir. Ces améliorations, en particulier, auront un impact sur les mises à jour de statut. Avant de plonger dans l’actualité, il est important de noter que puisque ces fonctionnalités utiliseront le même cryptage de bout en bout que les chats et les appels, les développeurs ont assuré aux utilisateurs qu’elles étaient sécurisées.

Le statut WhatsApp insuffle une nouvelle vie avec cinq nouvelles fonctionnalités

Tout d’abord, sélectionner qui peut accéder à nos mises à jour de statut sera plus simple (sélecteur d’audience privée). De plus, les utilisateurs pourront répondre aux mises à jour de statut en sélectionnant un emoji disponible. Comme le visage joyeux avec des yeux en forme de cœur ou celui avec des larmes de joie. Et envoyez des notes audio jusqu’à 30 secondes sur le statut. Une autre innovation est « Sonneries de profil de statut pour les nouvelles mises à jour ». C’est une fonctionnalité qui simplifie la vérification des mises à jour de statut directement dans la liste des conversations. Lorsque vous partagez un lien en tant que mise à jour de l’état du texte, vous pouvez désormais fournir un aperçu des liens avancés.

Comme indiqué précédemment, les utilisateurs d’appareils Android, iOS et de bureau auront tous accès à ces nouvelles fonctionnalités. Dans les semaines à venir, la nouvelle version de l’application sera disponible. En bref, les développeurs de WhatsApp travaillent toujours sur de nouvelles fonctionnalités qui, pour la plupart, aident à améliorer l’expérience utilisateur avec l’une des applications les plus fréquemment utilisées.

Enfin, nous avons une nouvelle fonctionnalité qui rendra le partage de liens dans les situations WhatsApp un peu plus tolérable. L’innovation est vraiment simple : si nous mettons une adresse Web en texte dans un statut, une carte contenant des informations sur le lien, telles que le nom du site Web, une description et une image, apparaît.