Les mises à jour de statut WhatsApp incluent la fonctionnalité demandée n ° 1

Cinq nouvelles mises à jour de statut et de réaction WhatsApp ont été annoncées par la société, y compris la possibilité de limiter votre audience, et ce que Meta dit était la nouvelle fonctionnalité la plus demandée…

La possibilité de répondre aux mises à jour de statut avec un emoji était apparemment la principale demande reçue par l’entreprise – et cela est en train de se déployer.

Nous ajoutons des réactions de statut pour fournir un moyen rapide et facile de répondre aux mises à jour de statut de vos amis et contacts proches. C’était la fonctionnalité n°1 recherchée par les utilisateurs, après le lancement de Reactions l’année dernière. Vous pouvez maintenant répondre rapidement à n’importe quel statut en balayant et en appuyant sur l’un des huit emojis. Vous pouvez bien sûr toujours répondre à un statut avec du texte, un message vocal, des stickers et plus encore.

Quatre fonctionnalités de statut supplémentaires sont introduites en même temps.

Sélecteur d’audience privée. Chaque statut que vous partagez peut ne pas toujours convenir à tous vos contacts. Nous vous offrons la possibilité de mettre à jour vos paramètres de confidentialité par statut afin que vous puissiez choisir qui consulte votre statut chaque fois que vous le mettez à jour. Votre sélection d’audience la plus récente sera enregistrée et utilisée par défaut pour votre prochain statut. Statut vocal. Nous introduisons la possibilité d’enregistrer et de partager des messages vocaux jusqu’à 30 secondes sur le statut WhatsApp. Le statut vocal peut être utilisé pour envoyer des mises à jour plus personnelles, surtout si vous vous sentez plus à l’aise pour vous exprimer en parlant plutôt qu’en tapant. Le profil d’état sonne pour les nouvelles mises à jour. Avec la nouvelle bague de profil de statut, vous ne manquerez jamais un statut d’un être cher. Cet anneau sera présent autour de la photo de profil de votre contact chaque fois qu’il partagera une mise à jour de statut. Il sera visible dans les listes de discussion, les listes de participants du groupe et les informations de contact. Aperçus des liens sur le statut. Désormais, lorsque vous publiez un lien sur votre statut, vous voyez automatiquement un aperçu visuel du contenu du lien, comme lorsque vous envoyez un message. Les aperçus visuels améliorent l’apparence de vos statuts et donnent également à vos contacts une meilleure idée de ce qu’est le lien avant qu’ils ne cliquent.

Meta indique que les mises à jour ont déjà commencé à être déployées et atteindront tout le monde « dans les semaines à venir ».

Les utilisateurs de Mac ont récemment obtenu un accès immédiat à une version bêta de Catalyst auparavant uniquement disponible via TestFlight.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :