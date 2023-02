Cinq carrières de croissance dans la technologie pour 2023

Des géants de la technologie comme Amazon, Google et Meta aux sociétés de technologie financière telles que Klarna et Stripe, de nombreuses entreprises ont examiné leurs résultats en 2022 et les ont trouvés insuffisants. Afin de faire face à des perspectives économiques orageuses, de préserver les liquidités et de rationaliser les équipes surdimensionnées, les entreprises technologiques ont réduit leurs effectifs.

À partir du printemps 2022, nous avons commencé à entendre des rumeurs de licenciements et à la fin de l’année, 1 040 entreprises technologiques avaient licencié 159 684 travailleurs. La couverture s’est principalement concentrée sur les licenciements, ce qui peut donner une fausse impression de la santé réelle de l’industrie. Il est essentiel de garder à l’esprit que la technologie est une industrie en constante évolution et que de nouveaux emplois continuent de s’ouvrir malgré tout.

Les rôles autour du cloud computing en sont un exemple, le secteur du cloud ayant connu une croissance sans précédent au cours des trois dernières années grâce à l’accélération du rythme de la numérisation pendant la pandémie. Si vous cherchez à développer une carrière durable dans la technologie, il est important d’identifier les emplois et les secteurs à potentiel de croissance.

Voici cinq carrières de croissance à envisager en 2023, avec beaucoup d’autres à découvrir sur le Netcost-security.fr Job Board :

Scientifique des données

Plus de données indique plus de travailleurs qualifiés qui peuvent les utiliser pour en tirer des informations significatives. Il y a eu 79 zettaoctets de données générées dans le monde en 2021, et les revenus annuels du marché mondial de l’analyse des mégadonnées devraient atteindre 68 milliards de dollars d’ici 2025.

Travailler dans une variété de domaines et d’industries, y compris les soins de santé, les services financiers et la politique publique – ainsi que les entreprises technologiques – c’est une carrière en pleine croissance. Par exemple, PayPal recrute un Data Scientist pour son équipe Shopping and Loyalty Analytics basée à San Jose, en Californie. Ils recherchent des résolveurs de problèmes exceptionnels passionnés par la connaissance des données. Analysez les tendances clés sous plusieurs angles et regroupez ces informations dans des présentations facilement consommables. Obtenez plus d’informations ici.

Ingénieur en apprentissage automatique

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) prévoit une augmentation de 15 % des emplois de recherche en informatique et en information jusqu’en 2029. C’est une bonne nouvelle pour les spécialistes de l’apprentissage artificiel (IA) et les ingénieurs en apprentissage automatique, qui utilisent l’IA pour former des modèles informatiques.

Cette carrière a des applications dans l’ensemble de la main-d’œuvre, avec les secteurs de la finance, des affaires, de la génétique et de la génomique, de la santé, de la vente au détail et de l’éducation qui ont tous besoin de personnes talentueuses. La taille du marché devrait atteindre 106 milliards de dollars d’ici 2030, selon Market Research Future.

Si vous êtes prêt à postuler pour un poste maintenant, Apple propose un poste d’ingénieur en apprentissage machine à Seattle, WA. Vous travaillerez sur de la musique, des podcasts, des films et des émissions de télévision, qui sont des actifs essentiels au cœur de l’écosystème d’Apple. Ce rôle est pour vous si vous êtes compétent dans les domaines de l’apprentissage en profondeur (deep learning), tels que la classification d’images, la reconnaissance, la détection d’objets, la segmentation, l’OCR et avez des connaissances et de l’expérience sur le traitement de données séquentielles, telles que l’audio et la vidéo. En savoir plus sur le métier.

Concepteur d’expérience utilisateur (UX)

Responsables de l’expérience utilisateur globale d’un produit, y compris de son apparence à sa facilité d’utilisation, les concepteurs UX comprennent également comment les utilisateurs interagissent avec un produit, en utilisant la recherche et l’analyse pour découvrir ce que les gens aiment – et ce qu’ils n’aiment pas. t like – sur leurs expériences actuelles.

Il s’agit d’une autre carrière pan-industrielle; avec l’expérience client (CX) au cœur des stratégies de nombreuses entreprises, les concepteurs UX sont essentiels pour garantir que l’expérience avec les produits ou services est transparente et agréable.

Cognizant, la multinationale américaine de services et de conseil en technologies de l’information, recherche un concepteur UX à Philadelphie, en Pennsylvanie. Vous agirez en tant qu’expert incontournable en conception centrée sur l’humain (HCD) et serez la voix dans la salle pour évangéliser HCD auprès des parties prenantes internes et externes. Intéressé? En savoir plus ici.

Ingénieur DevOps

DevOps est un rôle de plus en plus important, plaçant des spécialistes à l’intersection de deux départements, assurant l’intégration à la fois du développement logiciel et des opérations informatiques. Les ingénieurs DevOps ont une solide formation technique, mais ils comprennent également les besoins de l’entreprise et peuvent communiquer avec les équipes de développement et les équipes d’exploitation informatique.

Un métier relativement nouveau, il a évolué entre 2007 et 2008. Initialement un emploi trouvé dans les entreprises de technologie pure, DevOps trouve maintenant ses marques dans la fabrication, où la gestion des processus et des stocks peut être un défi important. Healthtech, insurtech et banking embauchent également.

Un spécialiste principal AWS DevOps est requis chez Deloitte à Dallas, TX. Si vous êtes un constructeur de solutions cloud qui souhaite travailler dans un environnement collaboratif, vous partagerez de nouvelles idées et collaborerez sur des projets en tant que consultant. Entre autres qualifications, vous aurez besoin de six ans d’expérience dans la mise en œuvre, les migrations et les mises à niveau dans l’environnement AWS Cloud. En savoir plus ici.

Développeur d’applications

Les développeurs d’applications sont en demande. Le BLS indique que l’emploi global des développeurs de logiciels, des analystes d’assurance qualité et des testeurs devrait augmenter de 25 % d’ici 2031 ; beaucoup plus rapide que la moyenne de toutes les professions.

En plus de développer des applications mobiles, des navigateurs Web et des applications de bureau, il s’agit d’une carrière que vous pouvez développer dans tous les secteurs, pas seulement dans les grandes technologies. Citi, la banque d’investissement et la société de services financiers, a une ouverture pour un développeur d’applications à Columbus, OH. Vous aurez besoin de cinq à huit années d’expérience pertinente ainsi que de l’expérience en analyse de systèmes et en programmation d’applications logicielles. Obtenez tous les détails sur ce travail.