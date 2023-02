Apple a peut-être surestimé sa capacité à créer un Mac Pro avec une puce Apple Silicon

Lorsqu’Apple a annoncé la transition des Mac équipés de processeurs Intel vers son propre Apple Silicon en 2020, la société a déclaré qu’elle achèverait la transition de l’ensemble de la gamme en deux ans. Cependant, cette chronologie est passée et Apple a toujours un Mac Intel disponible dans sa gamme : le Mac Pro. Apple a-t-il surestimé sa capacité à construire un Mac Pro avec une puce Apple Silicon ?

Une transition progressive

Changer les processeurs de toute une gamme d’ordinateurs n’est certainement pas une tâche facile. Cependant, Apple a beaucoup d’expérience à cet égard. Les premiers ordinateurs d’Apple fonctionnaient sur des processeurs Motorola, mais la société a décidé de migrer vers la nouvelle plate-forme PowerPC en 1994.

Bien que cela apportait des avantages à l’époque, les processeurs PowerPC ne fournissaient pas ce qu’Apple attendait. En 2005, la société a confirmé la transition de PowerPC à Intel. À l’époque, Apple avait déclaré que la transition serait terminée d’ici la fin de 2007. Cependant, la transition a été entièrement achevée en août 2006, lorsque PowerMac a été remplacé par le premier Intel Mac Pro.

En juin 2020, Apple a confirmé qu’il changerait les processeurs Mac d’Intel en puces ARM, ou «puces Apple Silicon». Ce sont les mêmes puces que l’on trouve dans des appareils tels que l’iPhone et l’iPad, qui se sont avérés assez puissants et extrêmement efficaces. En novembre 2020, Apple a annoncé les premiers Mac équipés de la puce M1 : le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini.

Lors du même événement, Apple a déclaré que la transition de toute la gamme de Mac serait achevée en deux ans. Il n’a pas fallu longtemps à un autre Mac important pour obtenir la puce M1. En avril 2021, c’était au tour de l’iMac. Puis, en octobre 2021, Apple a présenté les puces M1 Pro et M1 Max pour les versions haut de gamme du MacBook Pro.

Il ne restait qu’un seul Mac

Avec les MacBook Air, MacBook Pro, iMac et Mac mini tous mis à jour avec les puces M1, il ne restait qu’un seul autre Mac pour obtenir une puce Apple Silicon, et c’était le Mac Pro. Mais Apple avait encore une année entière devant lui pour présenter l’Apple Silicon Mac Pro dans les délais.

Mais en interne, les choses ne semblaient pas bien se passer. Des rumeurs suggéraient qu’Apple doutait encore de changer le processeur du Mac Pro en Apple Silicon. En 2021, Bloomberg a signalé que la société travaillait sur une version mise à jour de l’Intel Mac Pro. Des références à ce modèle ont ensuite été trouvées dans une version bêta de Xcode. Cependant, Apple n’a pas sorti de nouveau Intel Mac Pro depuis 2019.

Début 2022, Netcost-security.fr a révélé qu’Apple travaillait sur un tout nouveau Mac qui se situerait entre le M1 Mac mini et l’Intel Mac Pro. Et il s’avère que nous avions raison – Apple a présenté le Mac Studio en mars de l’année dernière avec des E/S étendues et la nouvelle puce M1 Ultra.

Mac Studio est essentiellement venu comme une alternative pour les utilisateurs professionnels qui voulaient une machine puissante avec les nouvelles puces Apple Silicon alors que la société travaillait encore sur le nouveau Mac Pro. Bien sûr, Mac Studio cible également les consommateurs qui n’ont pas besoin de tout ce qu’un Mac Pro a à offrir. Mais le délai de deux ans approchait et il n’y avait toujours aucun signe d’Apple Silicon Mac Pro.

Où est Apple Silicon Mac Pro ?

En juin 2022, Apple a annoncé la puce M2 avec un MacBook Air de nouvelle génération. À ce stade, il semblait extrêmement improbable que la société présente un nouveau Mac Pro basé sur la puce M1. De nombreuses rumeurs ont souligné que l’attente du nouveau Mac Pro en valait la peine. La machine devait avoir une évolutivité et une nouvelle puce « Extreme » qui combinerait deux puces M2 Ultra, qui n’a pas encore été annoncée.

Cependant, les dernières rumeurs ont versé de l’eau froide sur les personnes qui attendaient un vrai Apple Silicon Mac Pro. Bloomberg a récemment rapporté qu’Apple avait abandonné l’idée de concevoir une puce « M2 Extreme » pour le Mac Pro en raison de sa complexité et de ses problèmes de coût. Dans le même temps, la machine ne devrait pas prendre en charge les mises à niveau de RAM, et elle peut également ne pas prendre en charge les GPU tiers.

Et même avec tous ces compromis, on ne sait toujours pas quand Apple présentera un nouveau Mac Pro. Mais la question principale est : qu’est-ce que « Pro » à propos de ce Mac Pro de toute façon ? Le Mac Pro n’a jamais été qu’une question de performances. Mac Pro permet aux utilisateurs de le personnaliser selon leurs besoins, il s’agit d’évolutivité.

Apple peut certainement créer une puissante puce M2 Ultra. Cependant, le Mac Pro actuel prend en charge jusqu’à 1,5 To de RAM avec 64 Go de graphiques avancés. Et même si c’est trop pour la grande majorité des clients, certains clients travaillent avec des tâches très exigeantes qui ont besoin de telles spécifications et aussi de la flexibilité de mettre à niveau le matériel.

Mac Studio et Mac Pro

Donc, si le Mac Pro n’aura pas de puce exclusive et n’aura pas de RAM évolutive ? Qu’est-ce qui le différenciera de Mac Studio ? Pas grand-chose, apparemment. Un rapport récent suggère qu’Apple envisage même de ne pas lancer un nouveau Mac Studio de sitôt, car le nouveau Mac Pro sera essentiellement un Mac Studio plus puissant.

Apple a créé Mac Studio pour combler le vide jusqu’à ce que la version Apple Silicon du Mac Pro soit prête. Il s’avère que la fabrication d’un Apple Silicon Mac Pro semble plus difficile que ce à quoi l’entreprise s’attendait. Ne vous méprenez pas, les puces d’Apple sont excellentes et la grande majorité des consommateurs passeront un bon moment avec un Mac équipé d’une puce M2 Ultra. Mais il y a encore des professionnels travaillant dans des studios hollywoodiens qui ont besoin d’un vrai Mac Pro.

Dans le passé, la société a déjà déçu ces professionnels avec le Mac Pro 2013, qui n’avait pas le même niveau d’évolutivité que les générations précédentes. Si l’Apple Silicon Mac Pro est bien ce que les rumeurs suggèrent, la société pourrait faire face à un autre rejet majeur de la part de ses fidèles utilisateurs Pro.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :