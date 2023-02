Haut-parleurs haut de gamme Sonos Era 100 et 300 pour concurrencer le HomePod 2, nouveau «Move» en préparation

L’été dernier, nous avons eu un aperçu des nouveaux haut-parleurs haut de gamme que Sonos a en préparation. Il est maintenant apparu que les prochains produits haut de gamme s’appelleront les Era 100 et 300, destinés à concurrencer le HomePod 2 d’Apple. nouvelle catégorie. »

Enceintes Sonos Era

Rapporté par The Verge, les noms officiels des prochains haut-parleurs Sonos phares seront Era 300 et Era 100. En plus d’apprendre ces détails à partir de sources, The Verge a trouvé les noms des nouveaux haut-parleurs référencés dans la documentation du fabricant de supports de haut-parleurs Sanus.

Les haut-parleurs ont été développés sous les noms de code Optimo 2 et 1 avec un accent sur Dolby Atmos Spatial Audio. C’est ainsi que The Verge Chris Welch décrit précédemment la conception de l’unique Era 300 :

« Enfermé dans une coque funky à double angle, le nouvel appareil sera positionné comme le meilleur haut-parleur que Sonos ait jamais produit. Il comprend un arsenal de haut-parleurs, dont plusieurs qui tirent dans différentes directions depuis le dessous de la coque entre la grille du haut-parleur avant et la plaque arrière. La recréation 3D ci-dessus est de couleur bronze, mais Optimo 2 s’en tiendra probablement aux choix traditionnels de couleurs blanc et noir de Sonos.

On disait que les prototypes de l’Era 300 comportaient 2x la RAM et 8x « plus de mémoire flash que n’importe quel haut-parleur Sonos précédent ». L’Era 300 peut être livré avec WiFi 6 et Bluetooth, des micros intégrés, un égaliseur automatique et même une entrée de ligne USB-C envisagée. Cependant, ces détails pourraient changer au moment où le ou les haut-parleurs arriveront sur le marché.

On ne sait pas si l’Era 300 remplacera le Sonos Five ou s’il se placera au-dessus de ce haut-parleur dans la gamme.

The Verge note que moins de détails sont connus sur l’Era 100, mais il pourrait finir par être un remplacement de Sonos One avec prise en charge de Dolby Atmos. De plus, un Era 100 SL (pas de micros intégrés) peut également être dans les cartes.

Les prix et les détails de la version ne sont toujours pas clairs, mais il est probable que nous verrons les haut-parleurs Era être lancés cette année et rivaliser avec le HomePod pleine grandeur d’Apple.

Sonos Déplacer 2

The Verge rapporte également que le développement est en cours pour le prochain Sonos Move, le haut-parleur portable populaire de la société. Aucun détail n’a été partagé, mais l’original a été publié en 2019, donc une actualisation pourrait apporter un son amélioré, la dernière connectivité, et plus encore.

Plus de Sonos cette année

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a précédemment déclaré que la société travaillait à l’entrée de « quatre nouvelles catégories de produits – avec le premier appareil d’une toute nouvelle catégorie prévu cette année ». Cela devrait être quelque chose de différent des haut-parleurs Era qui feront partie de sa gamme audio / cinéma domestique.

Souligné par The Verge, Spence a également déclaré précédemment que Sonos « réinitialiserait la barre dans nos catégories de produits existantes, différenciant davantage Sonos en tant que choix pour l’audio domestique haut de gamme ».

Rendu 3D par Alex Castro de The Verge

