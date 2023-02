Twitter déploie le nouveau hashflag #AppleMusic avant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Apple a annoncé l’année dernière qu’il serait le nouveau sponsor du Super Bowl Halftime Show, à commencer par le Super Bowl 57 le 12 février 2023 avec une performance de Rihanna. Quelques jours avant le spectacle, Twitter déploie maintenant un nouveau hashflag #AppleMusic avec un logo Apple personnalisé.

#AppleMusic hashflag maintenant disponible sur Twitter

Un hashflag est une icône affichée à côté de certains hashtags spéciaux sur Twitter. Apple a utilisé cette fonctionnalité à plusieurs reprises dans le passé, comme pour l’événement iPhone 14 et la WWDC 2022. Le hashflag #AppleMusic affiche un logo Apple en rouge avec un effet d’explosion en arrière-plan.

Le nouveau hashflag a été remarqué pour la première fois par le profil @hashflagsio. La même icône s’applique à #AMHalftime, #HalftimeShow, #AppleMusicHalftime et #AppleMusicHalftimeShow. Au moins pour l’instant, il n’y a qu’une version statique du hashflag disponible, mais la plate-forme permet généralement une version animée qui est mise à disposition le jour de l’événement spécial.

Pour célébrer le fait qu’Apple Music est désormais le sponsor officiel du Super Bowl Halftime Show, toutes les chansons de Rihanna ont été mises à jour avec Spatial Audio en Dolby Atmos sur Apple Music. Apple vante également que le catalogue de l’artiste est disponible avec Apple Music Sing, la fonction de paroles en direct beat-by-beat disponible pour les abonnés.

« Rihanna est l’une des artistes les plus prolifiques de notre époque, et nous, avec ses nombreux fans à travers le monde, avons hâte de la voir monter sur scène lors du premier Apple Music Super Bowl Halftime Show », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple. président d’Apple Music et Beats. « Nous sommes ravis de célébrer Rihanna et d’offrir à ses fans une nouvelle façon de découvrir sa musique avec Spatial Audio, ainsi que du contenu exclusif d’Apple Music. »

De plus, Nadeska Alexis d’Apple Music Radio interviewera Rihanna lors de la conférence de presse du Super Bowl LVII Halftime Show. L’interview aura lieu le 9 février à 9h00 PT. Tous les abonnés Apple Music pourront écouter l’interview en direct.

Vous pouvez en savoir plus et accéder à la liste complète des contenus du Super Bowl LVII Halftime Show d’Apple Music via le communiqué de presse de la société. Quant au nouveau hashflag, vous pouvez maintenant l’essayer en postant un tweet avec #AppleMusic.

