Gigabyte associe le SSD Aorus Gen5 à un dissipateur thermique passif gargantuesque

En bref : les solutions de refroidissement du marché secondaire pour les disques de stockage existent depuis des années, voire des décennies, mais elles n’ont pas été jugées nécessaires jusqu’à récemment avec l’avènement des disques SSD haut de gamme. Le nouveau SSD Aorus Gen5 10000 de Gigabyte en est un excellent exemple.

Le lecteur M.2 2280 est alimenté par un contrôleur Phison E26 avec prise en charge PCIe Gen 5.0 x4 et exécute une mémoire flash NAND 3D TLC à 232 couches, vraisemblablement de Micron. Disponible en options de stockage de 1 To et 2 To, le disque de plus grande capacité offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 10 000 Mo/s et des écritures séquentielles jusqu’à 9 500 Mo/s. La déclinaison 1 To, quant à elle, est conçue pour des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 9 500 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 8 500 Mo/s.

Gigabyte a déclaré que les deux sont conçus spécifiquement pour les passionnés, les joueurs et les professionnels du rendu.

Le lecteur mesure 80 mm x 22 mm x 2,3 mm, mais ces mesures augmentent à 92 mm x 23,5 mm x 44,7 mm lorsque vous fixez le refroidisseur en option.

Surnommé le M.2 Thermal Guard Extreme avec revêtement Nanocarbon, le dissipateur thermique passif est composé de deux caloducs avec des rangées d’ailettes empilées. Il est appliqué à l’aide d’un tampon thermique double face à haute conductivité et, selon Gigabyte, il est préférable de l’associer à un refroidisseur de processeur AIO.

Gigabyte a publié une liste des cartes incompatibles pour référence ultérieure.

Un grand refroidisseur passif comme celui de Gigabyte pourrait réduire ou éliminer l’étranglement thermique et conduire à une durée de vie plus longue et plus saine pour votre disque SSD. Il n’y a pas vraiment d’argument solide pour pas en utilisant un refroidissement supplémentaire sur un hardware comme celui-ci qui est connu pour devenir chaud sous charge, tant que votre configuration dispose physiquement de suffisamment d’espace pour l’accueillir. Si c’était moi, j’assurerais également un bon refroidissement du boîtier pour m’assurer que tout air chaud à proximité soit escorté hors du châssis dès que possible.

Le disque de 2 To de Gigabyte a un temps moyen entre les pannes de 1,6 million d’heures et est couvert par une garantie de cinq ans ou 1 400 téraoctets écrits, selon la première éventualité. Aucun mot pour le moment sur la disponibilité potentielle ou le prix cible.