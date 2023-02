Le site « Dockhunt » vous permet de partager votre dock macOS et de découvrir des applications

Un nouveau site Web est apparu, axé sur le partage de votre dock macOS et l’inspiration des autres. Appelé Dockhunt, c’est essentiellement un réseau social, mais pour montrer les applications que vous conservez dans le dock de votre Mac. L’objectif est de vous aider à découvrir de nouvelles applications et également à « voir qui d’autre a ancré les applications que vous utilisez ».

Un réseau social pour macOS docks

Max Musing, l’un des créateurs de Dockhunt, a expliqué la motivation pour créer le service dans un post sur Product Hunt :

L’un de mes endroits préférés pour trouver les produits les plus essentiels est, eh bien, d’autres fabricants. Clairement je ne suis pas seul. Lorsque je rencontre d’autres constructeurs, la première question qu’ils posent est souvent une version de : « Qu’y a-t-il dans votre dock ? » L’équipe de Basedash et moi avons pensé qu’il serait amusant d’expédier un projet qui vous permette de répondre à cette question. J’espère que cela deviendra une façon amusante pour les gens de se connecter via leurs applications préférées. Travailler sur Basedash m’a fait découvrir des tonnes de constructeurs talentueux. C’est une des raisons pour lesquelles j’aime tant cette communauté.

Dockhunt utilise une interface Web simple où vous pouvez parcourir les soumissions d’autres utilisateurs de Mac. Vous pouvez également afficher un aperçu des meilleures applications, révélant les applications les plus courantes que les utilisateurs de Dockhunt conservent dans le dock de leur Mac. Sans surprise, des applications comme Slack, Chrome, Visual Studio Code et Notion sont en haut de la liste.

Lorsque vous explorez le site Web de Dockhunt, vous pouvez également cliquer sur les applications qui apparaissent dans d’autres docks. Cela affichera alors une liste de tous les autres utilisateurs de Dockhunt qui ont également cette application spécifique dans leur dock.

Pour ajouter votre quai au site Web Dockhunt, vous avez deux options différentes. Tout d’abord, vous pouvez télécharger l’application de bureau Dockhunt pour votre Mac. Une fois téléchargée, exécutez simplement l’application et vous pourrez ajouter votre station d’accueil au site Web Dockhunt. Vous pouvez également exécuter la commande suivante dans l’application Terminal (tant que Node.js est installé sur votre Mac) : ‘npx dockhunt’

Dockhunt utilise les applications épinglées à votre dock et ignore les applications qui se trouvent dans la section « Applications récentes » de votre dock. Tout est entièrement open source et vous pouvez trouver le code source sur GitHub.

Une fois que vous avez ajouté votre quai au site Web Dockhunt, vous obtiendrez une URL unique que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux. J’ai aimé explorer Dockhunt et voir ce que les autres utilisateurs de Mac considèrent comme leurs applications essentielles. J’ai déjà découvert de nouvelles applications à découvrir et je me suis souvenu d’applications que j’utilisais auparavant mais que j’ai oubliées.

Je suis également impressionné par la façon dont les gens ne conservent qu’un très petit nombre d’applications dans leur dock. Consultez le site Web ici et partagez un lien vers votre quai sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :