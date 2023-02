Xiaomi Poco X5 Pro est livré avec un appareil photo 108MP

Les Xiaomi Poco X5 et X5 Pro sont là. Vous avez bien entendu, ne confondez pas Poco avec l’un de vos chocolats préférés; c’est un nouveau smartphone de Xiaomi. Blague à part, l’appareil possède des fonctionnalités impressionnantes que la plupart des téléphones Android contiennent. La société a toujours été au top pour intégrer les meilleures fonctionnalités à un prix accessible à tous. Xiaomi Poco X5 et X5 Pro sont les derniers exemples à suivre.

Xiaomi Poco X5 et X5 Pro :

Le nouveau Poco X5 a des fonctionnalités impressionnantes avec un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces. De plus, le taux de rafraîchissement de 120 Hz vous permet de rester fluide. L’introduction du processeur Snapdragon 695 avec 6/8 Go de RAM LPDDR4X et 128/256 Go de stockage UFS 2.2. La meilleure partie est que vous pouvez étendre le stockage en attachant une carte micro-SD jusqu’à 1 To.

Comme les autres smartphones standards, les Xiaomi Poco X5 et X5 Pro disposent d’une batterie fixe de 5 000 mAh. Nous supposons que cela doit vous suffire si vous ne jouez pas à des jeux haute définition. De manière significative, le chargeur 33W ne vous laissera pas attendre plus longtemps pour recharger votre téléphone. De plus, la face arrière du Poco X5 est très conventionnelle.

Le smartphone contient un appareil photo principal de 48 MP, un macro shooter de 2 mégapixels et un ultra-large de 8 MP. Vous aimez prendre des photos de vous-même ? Heureusement, vous aurez pour cela une caméra selfie de 13 MP. Devinez quoi? Vous disposerez également d’un déverrouillage par reconnaissance faciale et d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, idéal pour les déverrouillages biométriques.

Lequel acheter ?

Le mot « Pro » dit tout. De même, dans ce cas, le Xiaomi Poco X5 Pro a l’air classique. Il a un meilleur matériel que le téléphone X5 ordinaire. Tout est similaire à l’exception du processeur Snapdragon 778G. Les similitudes incluent une batterie interne de 5 000 mAh, une RAM LPDDR4X de 6/8 Go et un stockage UFS de 128/256 Go.

Vous pouvez utiliser une carte micro-SD pour étendre votre stockage jusqu’à 1 To. Le chargeur filaire de 67 W est juste une chose fantastique dans la boîte. Pendant ce temps, il y a un capteur principal de 108 MP, un ultra-large de 8 MP et un macro shooter de 2 MP. La face arrière est bien équipée. En revanche, l’appareil photo selfie 16 MP est bien meilleur que l’appareil photo 10 MP d’un X5 ordinaire.

Face Unlock et les capteurs d’empreintes digitales latéraux ont une position similaire, tout comme le modèle de base. De plus, le Xiaomi Poco X5 Pro dispose d’une prise casque 3,5 mm, de deux haut-parleurs stéréo et d’un blaster IR. De plus, la version Pro exploite MIUI 13 sur Android 12. Les Xiaomi Poco X5 et X5 Pro ont des prix de préinscription de 249 € et 299 €, respectivement.

Le modèle de base est disponible en vert, bleu et noir. En revanche, la version Pro est disponible en noir, bleu et jaune.