Samsung Galaxy S23 Vs S22 5g – Comparaison Pratique

La série Samsung Galaxy S23 vient d’arriver sur le marché avec des spécifications préférées de tous les temps. La fantastique série S23 nous a fait écrire une comparaison détaillée – Galaxy S23 VS S22 5G. Eh bien, Samsung dirige maintenant le marché avec sa dernière série S23.

Les caractéristiques les plus importantes qui sont arrivées avec la série S23 incluent une meilleure conception, des améliorations de la caméra et une puissance supplémentaire. En comparaison, la série S22 a été lancée l’année dernière et était tout aussi impressionnante.

Gardons tout de côté, mais vous vous demandez peut-être s’il faut mettre à niveau votre téléphone. Ou il serait préférable que vous attendiez que l’entreprise offre un rabais. Il peut y avoir de nombreuses autres questions dans votre esprit. Ne t’inquiète pas; nous sommes ici pour éclaircir toute votre confusion. Sans plus tarder, commençons par notre comparatif Galaxy S23 VS S22 5G.

Galaxy S23 VS S22 5G :

Jusqu’à présent, les fuites du Samsung Galaxy S23 ont prouvé qu’il s’agirait du meilleur téléphone de Samsung à ce jour. Gardons tout simple et analysons en quoi ces smartphones diffèrent.

Conception et affichage :

Eh bien, il y a une surprise ici; on a du mal à imaginer que Samsung va changer ses écrans. Mais nous voici avec une amélioration massive de l’affichage. Samsung a constamment amélioré son écran AMOLED avec chaque téléphone phare, et le Galaxy S22 en est un excellent exemple.

Le Galaxy S22 a un écran net et dynamique avec 1500 nits en pointe. En revanche, le S23 peut atteindre près de 1750 nits. Les deux téléphones ont la même taille et les mêmes dimensions ; il n’y a pas de changement ici. Nous avons un écran de 6,1 pouces avec un rapport d’aspect de 19,5: 9 et une résolution d’écran de 1080p.

L’affaire est assez juste ici, à l’exception d’une meilleure performance par S23. En parlant de la face arrière, le Galaxy S23 a un look plus propre avec des anneaux métalliques autour de l’objectif de l’appareil photo. En revanche, les anneaux métalliques sont fusionnés au cadre métallique du téléphone, ce qui semble plus beau. L’ergonomie est la même donc nous n’en parlerons pas.

Les deux téléphones sont disponibles en différentes couleurs. Dans le cas du Galaxy S23, vous obtiendrez le noir fantôme, le crème, le vert et la lavande, tandis que le noir, le vert, le violet, l’or rose et le vert sont de l’autre côté. Une autre différence dont nous parlerons dans la comparaison Galaxy S23 VS S22 G5 est le lecteur d’empreintes digitales. Il est monté sous l’écran, tout comme ses prédécesseurs.

Performances et logiciel :

Quoi de plus étonnant que d’obtenir le Snapdragon 8 Gen 2 ? Le Galaxy S23 l’a, car il promet une efficacité énergétique 40% supérieure et des performances 35% plus rapides. Autre ajout, le Galaxy S23 embarque la puce Qualcomm pour permettre des segmentations sémantiques. Cependant, le Galaxy S22 possède une puce Exynos et Snapdragon.

Sans aucun doute, c’est une énorme différence car les deux puces traitent les résultats de la caméra différemment. Le Galaxy S23 Ultra fonctionnera sur Android 13 et Samsung One UI 5.1, tandis que le S22 a reçu les dernières mises à jour. Ces mises à jour ont permis au téléphone de faire fonctionner Android 13 et One UI 5.

Caméra:

Il y a évidemment une différence significative entre les deux téléphones. Le dernier téléphone dispose d’un capteur de 200 MP, tandis que le premier dispose d’une caméra arrière de 108 MP. Dans notre Galaxy S23 VS S22 5G, l’appareil photo est l’une des principales caractéristiques à mettre au point. Évidemment, la plupart des gens donnent la priorité à l’appareil photo par rapport aux autres fonctionnalités.

Capturer une belle scène autour d’eux ou le meilleur d’entre eux est ce dont ils ont besoin. Le Galaxy S23 a tout pour les satisfaire. Il dispose d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra-large de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP, similaire à ses prédécesseurs. Cela aide le dernier S23 à prendre des photos avec des températures de couleur plus chaudes et une excellente dynamique. Le dernier smartphone surclasse presque le S22 en comparaison d’appareils photo.

Audio, autonomie de la batterie et charge :

Le S22 a un son exceptionnel car il contient des haut-parleurs stéréo. La qualité audio est forte et claire. En revanche, le Samsung Galaxy S23 Ultra possède des haut-parleurs stéréo fabriqués par AKG. Les deux téléphones Android ont des spécifications audio assez similaires, il n’y a donc rien à discuter.

En termes d’autonomie de la batterie, nous avons une chose géniale offerte par S23. C’est la plus grande autonomie de la batterie, 3 900 mAh, contre les 3 700 mAh du S22. N’est-ce pas attrayant ? Nous pensons que c’est le cas lorsque vous avez Snapdragon 8 Gen 2.

Si vous naviguez sur Internet, le Samsung Galaxy S22 offre 10 heures de temps d’écran. C’est séduisant, mais que se passerait-il si le S23 allait encore plus loin ? Ce serait un cas gagnant-gagnant pour nous. Ce que nous voulons ici, c’est avoir de meilleures performances de jeu. De nos jours, les applications de jeu ont de meilleurs graphismes ; par conséquent, une meilleure autonomie de la batterie est requise.

Conclure:

Le guide Galaxy S23 VS S22 5G vise à vous aider à décider de remplacer ou non votre S22 par le dernier S23. Nous ne vous arrêterons pas si vous souhaitez changer de téléphone pour rien. Sinon, il serait préférable d’attendre le bon moment lorsque l’entreprise propose des remises sur ces smartphones.

La raison en est que les smartphones sortent du budget. Par conséquent, il est préférable d’attendre l’offre parfaite. Dans l’ensemble, le Galaxy S23 offre un grand nombre de fonctionnalités par rapport à son prédécesseur. Les caractéristiques les plus importantes sont l’appareil photo et la durée de vie de la batterie.

Surtout, la technologie a déjà été à son meilleur et nous ne pouvons pas nous attendre à de nouvelles améliorations chaque année. Êtes-vous d’accord? Cela a rendu les smartphones coûteux. Mais le fait est que nous avons un Snapdragon 8 Gen 2 avec Galaxy S23. Seul le temps nous dira ce que nous avons dans nos poches.