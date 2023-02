Que sont les lumières telluriques, phénomènes lumineux qui accompagnent les forts tremblements de terre

Dans certaines vidéos du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie, d’étranges éclairs de lumière bleue et blanche sont observés dans le ciel, les soi-disant lumières telluriques. Voici ce que c’est.

Une possible « lumière tellurique ». Crédit : Twitter

Des images du tremblement de terre catastrophique qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023 montrent des éclairs de lumière bleue et blanche se découpant dans le ciel, ramenant la théorie des lumières sismiques insaisissables ou lumières telluriques, également connues sous l’acronyme d’EQL (de l’anglais Earthquake Lumières). C’est un phénomène lumineux non encore compris, qui se produit généralement en association avec de grands tremblements de terre (d’une magnitude d’au moins 5). L’une des dernières fois, c’était le 7 septembre 2021, lorsque le Mexique a été secoué par un séisme dévastateur de magnitude 7,1, moins violent que les séismes turc et syrien. Même dans ce cas, le Web était rempli de vidéos montrant le phénomène spectaculaire et inquiétant. Mais que sont exactement ces lumières telluriques ?

Comme l’explique le United States Geological Survey (USGS), l’Institut géologique des États-Unis, il existe des test très contradictoires sur la manifestation de ces éclairs, éclairs et sphères de lumière colorée – parfois vertes et rouges – lors de grands tremblements de terre. En fait, certains pensent qu’il s’agit de phénomènes non directement liés à la dynamique tectonique, tandis que d’autres soutiennent qu’il pourrait y avoir un lien, étayant cette hypothèse d’explications possibles et fascinantes.

Pour le scepticisme, ces éclairs ne seraient que la manifestation de dommages aux lignes électriques, causés par exemple par l’effondrement d’infrastructures ou des courts-circuits. Les grandes centrales électriques et les lignes lorsqu’elles sont secouées peuvent produire des éclairs importants; il n’est donc pas étonnant que dans les vidéos enregistrées dans des villes touchées par de forts tremblements de terre, des phénomènes similaires se manifestent en arrière-plan. De plus, des événements sismiques se produisent parfois en conjonction avec des orages accompagnés d’éclairs plus ou moins lointains, comme cela s’est produit en Turquie. Ainsi, dans de nombreux cas, nous serions confrontés à de simples événements météorologiques et non géologiques.

Mais les lumières telluriques, comme le souligne l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV), sont connues depuis l’Antiquité, quand il n’y avait certainement pas de centrales électriques. Par exemple, le phénomène a été décrit par Pline l’Ancien dans son ouvrage « Naturalis historia » écrit il y a 2 mille ans. Plusieurs citations remontent au Moyen Âge. Donc, s’il s’agissait bien de phénomènes lumineux associés à des champs électriques, de quoi pourraient-ils dépendre ? Parmi les hypothèses les plus accréditées figure la génération de champs électriques déclenchés par des roches contenant du quartz. Lors de tremblements de terre très énergétiques, les roches contenant ce minéral seraient déformées, déclenchant une différence de potentiel pour un phénomène physique appelé piézoélectricité. En termes simples, les roches secouées par les ondes sismiques libéreraient des champs électriques intenses qui seraient à la base des éclairs lumineux vus dans les vidéos.

L’INGV explique que les lumières telluriques pourraient également être générées en raison de l’ionisation de l’oxygène présent dans certaines roches, comme la dolomite et la rhyolite. Ce phénomène, qui est déterminé par le retrait ou l’ajout d’électrons aux atomes, serait déclenché précisément en raison de la forte énergie libérée par l’événement sismique. « Les ions seraient capables de traverser des couches de roche, préférant un chemin à travers les fissures à l’intérieur de la roche elle-même, et une fois qu’ils atteignent l’interface sol-atmosphère, ils pourraient même ioniser de petits volumes d’air, les transformant en plasma émettant de la lumière. paquets », explique INGV. Des expériences menées en laboratoire avec des roches soumises à de fortes pressions ont mis en évidence ces phénomènes d’ionisation. Qu’ils puissent se produire dans la réalité reste à démontrer, il n’est donc pas possible de confirmer si les éclairs de lumière observés dans les vidéos de Syrie et de Turquie ont réellement été générés par le tremblement de terre ou par la destruction et l’ébranlement de l’infrastructure électrique.

