Apple poursuit ses travaux sur la prise en charge complète de la recharge sans fil inversée pour l’iPhone, malgré les retards techniques. Netcost-security.fr a entendu des sources proches du dossier qu’Apple avait espéré lancer la fonctionnalité avec la gamme iPhone 14 Pro, mais n’a pas respecté ce délai.

Néanmoins, nos sources indiquent que les ingénieurs d’Apple poursuivent le développement de la recharge sans fil bilatérale parallèlement à des optimisations logicielles pour celle-ci.

Précédentes rumeurs de chargement sans fil inversé de l’iPhone

La charge sans fil inversée, également appelée charge sans fil bilatérale, est une technologie qui permettrait aux utilisateurs non seulement de recharger un téléphone avec un chargeur sans fil, mais également d’utiliser l’appareil pour recharger un accessoire.

Fait intéressant, les iPhones ont eu au moins une partie du matériel nécessaire pour la charge sans fil inversée depuis l’iPhone 12. Les dépôts de la FCC ont révélé que la gamme iPhone 12 comprenait du matériel de charge sans fil, mais la fonctionnalité était inactive.

La batterie MagSafe, qui a également fait ses débuts avec l’iPhone 12, a révélé certains des travaux d’Apple sur la recharge sans fil inversée. Comme nous l’avons noté à l’époque, vous pouvez brancher un câble Lightning sur votre iPhone, puis votre iPhone enverra de l’énergie à la batterie MagSafe. Pourtant, Apple n’a pas explicitement qualifié cela de charge sans fil inversée.

La mise en œuvre complète de la recharge sans fil inversée permettrait à l’iPhone de recharger n’importe quel accessoire compatible Qi. Pour les utilisateurs d’Apple, l’un des cas d’utilisation les plus notables de cette fonctionnalité serait le chargement des AirPods. Si l’iPhone prend en charge la charge sans fil bilatérale, vous pourrez recharger vos AirPod simplement en les plaçant à l’arrière de votre iPhone.

En janvier, il a été annoncé qu’Apple et le Wireless Power Consortium travaillaient ensemble sur une norme de charge sans fil Qi de nouvelle génération basée sur MagSafe. Ce partenariat pourrait aider Apple à faire progresser ses propres implémentations MagSafe et Qi, aidant potentiellement également la technologie de recharge sans fil inversée de l’entreprise.

iPhone avec charge bilatérale toujours en développement

Apple a toujours de plus grandes ambitions pour la recharge sans fil inversée que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Selon des sources proches du dossier qui se sont entretenues avec Netcost-security.frApple continue de travailler sur une technologie de charge sans fil bilatérale plus avancée pour l’iPhone.

Les sources indiquent qu’Apple avait espéré inclure une prise en charge complète de la recharge sans fil inversée sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, mais la fonctionnalité n’a pas été finalisée à temps pour ce lancement. Bien qu’ils aient raté cet objectif, les ingénieurs d’Apple travaillent toujours sur la fonctionnalité et espèrent la lancer dans un futur iPhone.

En interne, Apple développe un micrologiciel unique de «sortie d’alimentation sans fil» comme base de la fonctionnalité. Le travail sur ce micrologiciel est un aspect majeur des tests et de l’ingénierie en cours du matériel de charge sans fil inversé. L’un des aspects clés de la charge bilatérale est la gestion des vitesses de charge entre l’iPhone et l’autre appareil, y compris la dissipation de la chaleur et l’efficacité de la charge.

Apple développe également une interface utilisateur spéciale pour la charge sans fil inversée, similaire à celle actuellement utilisée pour les chargeurs et accessoires MagSafe. Cela inclurait des animations à l’écran ainsi qu’un effet sonore pour indiquer que la recharge sans fil bilatérale avait été lancée.

Enfin, Netcost-security.fr’s des sources ont averti que la recharge sans fil inversée pourrait finalement être à nouveau retardée ou complètement supprimée. La fonctionnalité est en cours depuis au moins l’iPhone 11 et s’est avérée être un défi en raison de préoccupations concernant la gestion de la chaleur et les vitesses de charge.

