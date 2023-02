Dell devient le dernier titan technologique à réduire ses effectifs

Qu’est-ce qui vient de se passer? Ajoutez Dell à la liste croissante des entreprises technologiques qui ont annoncé des licenciements ces derniers mois. Le co-chef de l’exploitation, Jeff Clarke, a souligné certaines des mesures que Dell a déjà prises pour aider à faire face à l’environnement économique mondial actuel, notamment la limitation des voyages, la réduction des dépenses en services externes et la suspension des embauches externes, mais a averti que d’autres changements sont nécessaires pour continuer à réussir. naviguer sur un marché incertain. En fin de compte, cela indique que certains employés quitteront l’entreprise.

Clarke n’a pas précisé combien de membres de l’équipe seraient touchés par les changements, mais selon Bloomberg, Dell supprime environ 6 600 emplois, soit environ 5 % de sa main-d’œuvre mondiale. L’exécutif a déclaré que les changements aideront Dell à réduire la complexité, à augmenter la vitesse et à accélérer l’innovation, et a ajouté que l’entreprise soutiendrait les personnes concernées lorsqu’elles chercheraient du travail ailleurs.

Woo Jin Ho, analyste principal chez Bloomberg Intelligence, estime que les suppressions d’emplois pourraient aider Dell à réduire ses dépenses annuelles jusqu’à 1 milliard de dollars.

La valeur de l’action dans Dell est en baisse de 3,8% sur les nouvelles au moment de la rédaction.

Les grandes technologies ont été régulièrement licenciées ces derniers temps et il semble que peu d’entre elles soient à l’abri de la tendance croissante. Dans pratiquement tous les cas, tout revient à des pratiques d’embauche excessives pendant la pandémie, stimulées par le changement soudain de la façon et du lieu de travail des gens. Maintenant que la demande de PC et d’autres appareils électroniques s’est refroidie, les entreprises n’ont plus besoin d’aide supplémentaire.

Le mois dernier, la société d’études de marché IDC a déclaré que les livraisons mondiales de PC avaient diminué de 28,1 % au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente. TrendForce, quant à lui, a vu les prix des mémoires flash DRAM et NAND chuter de 23% et 28%, respectivement, au cours de la même période. La firme anticipe une poursuite des coupes au cours des prochains mois. Les expéditions de disques durs ont été presque réduites de moitié en 2022, bien que l’empiètement des SSD ait également joué un rôle majeur. Même les fabricants de périphériques comme Logitech ressentent la pression.