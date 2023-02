Carrot Weather obtient des styles de carte actualisés, des étiquettes d’état et de province, plus

Après avoir reçu une mise à jour majeure en décembre et une autre version en janvier, Carrot Weather a reçu sa dernière mise à jour aujourd’hui avec des feuilles de style de carte mises à jour, des étiquettes d’état américain et de province canadienne, de nombreuses corrections de bugs, et plus encore.

La dernière mise à jour de Carrot Weather comprend cinq nouvelles fonctionnalités ainsi que 19 corrections de bugs pour une expérience plus fluide.

Voici les cinq principales fonctionnalités/changements avec Carrot Weather 5.9.5 :

Ajout d’étiquettes d’État américain et de province canadienne à la carte météo.

Mise à jour des feuilles de style de carte.

Mise à jour des couleurs prédéfinies « Température » de la carte météo.

La prévision horaire affichera désormais par défaut le point de données qui se trouve en premier dans la liste de sélection de points de données.

Le bouton Inventaire de CAROTTE est désormais visible par tous, quel que soit le paramètre de personnalité.

Carrot Weather 5.9.5 est maintenant disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit pour iPhone, iPad et Apple Watch. Les abonnements Premium, Ultra et Family sont disponibles sous forme d’achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

Consultez les notes de version complètes pour tous les détails :

Nouvelles fonctionnalités / améliorations

Problèmes de source de données

Totaux d’accumulation de neige Foreca fixes.

Correction des coups de foudre ne s’affichant pas sur la vue de notification enrichie.

L’application fixe ne se met pas à jour immédiatement avec de nouvelles données lors du changement de source de données via l’écran Source sur iPad / Mac ou lorsque la barre d’onglets est masquée sur iPhone.

Problèmes d’activité en direct

Les activités en direct fixes ne se terminent pas au moment approprié si l’utilisateur les a configurées pour ne s’afficher que jusqu’au début des précipitations.

Correction des activités en direct se terminant prématurément.

Correction du contenu étendu de l’activité en direct qui était coupé sur iOS 16.3.

Problèmes de personnalisation

Correction du graphique des prévisions horaires n’affichant pas les quantités de précipitations aux hauteurs correctes si la pluie et la neige sont dans les prévisions.

Correction du bouton « Afficher plus de données » dans la section Prévisions horaires qui a été modifié pour afficher une heure aléatoire dans les prévisions lors de la sélection d’un point de données dans le sélecteur de points de données.

Correction des faibles chances de précipitations de se cacher dans certaines sections lorsque la neige est dans les prévisions.

Problèmes de cartes météorologiques

Correction de la rupture de la carte météo si elle est déjà affichée dans une fenêtre modale, puis l’utilisateur ouvre l’application via le widget Carte météo.

Correction du crash des cartes météo rares.

Problèmes divers

Correction d’un crash rare lorsque les services de localisation expirent.

Correction de la conversion incorrecte des unités métriques pour les totaux de neige dans une partie de l’écran de détails.

Correction des températures très basses tronquées dans le widget « High & Low » Lock Screen.

Correction des données de marée n’apparaissant pas dans l’une des complications de la grande fente Apple Watch.

Correction de « Est-ce que ça vient en noir? » Succès non déverrouillable.

Correction des emplacements secrets verrouillés pendant très longtemps si vous en complétez un alors que l’horloge système est réglée sur une date future.

Messages d’erreur de synchronisation CloudKit améliorés.

