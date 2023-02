Comment bloquer la lumière bleue sur iPhone et plus de conseils pour s’endormir

Curieux de savoir comment utiliser votre iPhone de manière plus intentionnelle afin de ne pas vous empêcher de vous endormir la nuit ? Alors que la lumière bleue a reçu beaucoup d’attention comme quelque chose à éviter, il y a aussi des recherches récentes qui montrent que plus que la simple lumière bleue peut avoir un effet négatif sur l’endormissement. Lisez la suite pour plusieurs conseils pour bloquer la lumière bleue sur iPhone et d’autres moyens d’améliorer le sommeil.

La lumière bleue est devenue l’un des ennemis du sommeil dont on parle le plus. Cependant, des recherches récentes d’études comme Mouland et. al et les conseils du Dr Huberman – professeur de neurobiologie et d’ophtalmologie à la Stanford University School of Medicine – disent que d’autres types de lumière peuvent également rendre l’endormissement difficile.

Ci-dessous, nous examinerons quatre façons d’utiliser l’iPhone plus intentionnellement pour vous aider à vous endormir plus facilement.

Comment bloquer la lumière bleue sur iPhone et d’autres façons de s’endormir

La meilleure façon de s’endormir

Évitez la lumière artificielle vive de n’importe quelle couleur la nuit Le Dr Huberman suggère commencer après le coucher du soleil D’autres recommandent d’éviter la lumière bleue/lumière vive une heure avant le coucher Si vous ne pouvez pas complètement éviter votre iPhone, assurez-vous de baisser la luminosité ou essayez l’une des étapes suivantes



Passez en niveaux de gris sur votre iPhone

Rendez votre iPhone moins stimulant en réglant votre affichage en niveaux de gris Dire « Hey, Siri active les niveaux de gris ” ou (Paramètres > Accessibilité > Affichage et taille du texte > Filtres de couleur > Niveaux de gris) Vous pouvez aussi dire « Hey Siri, baisse ma luminosité ” (Centre de contrôle > Curseur avec icône soleil) Malheureusement, il n’y a pas d’option pour programmer cette activation automatique sur iOS comme les offres Android



Bloquer la lumière bleue sur iPhone

Si vous voulez essayer de bloquer la lumière bleue sur votre iPhone la nuit, vous pouvez utiliser un filtre de couleur :

Dirigez-vous vers le Application Paramètres > Accessibilité > Affichage et taille du texte > Filtres de couleur

Appuyez sur la bascule pour activer les filtres, puis choisir Couleur Teinte > déplacez le curseur d’intensité vers l’extrême droite et la teinte vers l’extrême gauche pour le rouge qui éliminera la lumière bleue

> déplacez le curseur d’intensité vers l’extrême droite et la teinte vers l’extrême gauche pour le rouge qui éliminera la lumière bleue Comme les niveaux de gris, l’utilisation d’un filtre rouge rendra moins attrayant l’utilisation de votre téléphone la nuit

Créez un raccourci triple-clic pour cela sous Accessibilité> Raccourci d’accessibilité (tout en bas)

Quart de nuit/mode sombre

Night Shift est une option sur iPhone pour déplacer automatiquement les couleurs de votre écran « vers l’extrémité la plus chaude du spectre de couleurs ». Bien que cela puisse aider votre écran à paraître moins lumineux et stimulant, il s’agit toujours d’une lumière artificielle avec des couleurs qui peuvent perturber votre capacité à vous endormir.

Le mode sombre est un autre moyen de rendre votre affichage moins stimulant. Celles-ci peuvent être de bonnes options si l’une des étapes ci-dessus semble trop difficile à mettre en œuvre.

Pour activer et personnaliser Night Shift, rendez-vous sur Application Paramètres > Affichage et luminosité > Night Shift

Pour configurer le mode sombre, Application Paramètres > Affichage et luminosités > Clair/foncé > Automatique pour activer la commutation automatique entre les modes clair et sombre

Pour en savoir plus sur la science derrière le fait d’éviter la lumière artificielle la nuit, regardez ce clip du Dr Huberman :

Une pratique précieuse à associer à la réduction de la lumière artificielle vive la nuit pour vous aider à dormir est une simple routine de tension/relaxation musculaire.

Jeff Cavaliere, physiothérapeute et entraîneur d’athlètes professionnels, l’aborde comme suit :

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de bloquer la lumière bleue sur iPhone !

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :