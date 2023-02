Les remises sur l’iPhone 14 suggèrent une demande plus faible que prévu en Chine

Deux des plus grands détaillants de smartphones de Chine offrent des remises sur l’iPhone 14 équivalant à bien plus de 100 dollars – un niveau de réduction de prix généralement limité aux anciens combinés.

Un analyste estime que les ventes des quatre modèles d’iPhone 14 étaient inférieures d’environ 28 % à celles de la gamme iPhone 13 au même moment…

Apple a récemment annoncé ses revenus du trimestre des fêtes, en baisse de 5 % sur un an, les revenus de l’iPhone étant inférieurs d’environ 9 % à ceux de l’année précédente.

Les analystes s’attendaient à une baisse des revenus, mais l’ampleur du coup les a pris par surprise – bien que les investisseurs aient été rassurés une fois que le PDG Tim Cook leur a offert un aperçu des chiffres.

Troisièmement, l’environnement économique plus large.

Cook a également déclaré que les problèmes d’approvisionnement de l’iPhone 14 étaient désormais résolus, brossant un tableau plus optimiste des bénéfices du trimestre en cours.

Cependant, Bloomberg rapporte que si la demande n’a peut-être pas été le problème à l’échelle mondiale, elle semble l’être sur le deuxième marché du fabricant d’iPhone.

Les derniers iPhones d’Apple se vendent avec des remises de plus de 100 dollars en Chine, une baisse de prix inhabituellement élevée quelques mois seulement après le lancement qui suggère une baisse de la demande, même pour ses appareils les plus haut de gamme.

JD.com Inc. et le transporteur public China Mobile Ltd. font partie des détaillants qui retirent 800 yuans (118 $) de la gamme iPhone 14 Pro sur 11 jours. Les détaillants du centre sud de l’électronique de Shenzhen ont également commencé à réduire les prix des mêmes combinés de 700 yuans, a rapporté le China Securities Journal officiel après avoir visité des points de vente dans la ville.