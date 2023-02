OnePlus 11R aura l’un des meilleurs appareils photo de sa catégorie

Le OnePlus 11R arrivera le 7 février sur le marché chinois. L’appareil sera dévoilé lors du grand événement de la marque qui dévoilera également le produit phare OnePlus 11, le clavier OnePlus et le OnePlus Pad. L’appareil, comme d’habitude, se présentera comme un téléphone phare rentable avec un prix attractif. Habituellement, ces appareils se concentrent sur les performances, et pour garder le prix attractif, ils font quelques sacrifices dans le département de la caméra. Cependant, le OnePlus 11R apportera un appareil photo décent, peut-être l’un des meilleurs parmi les produits phares les plus économiques.

OnePlus tease certaines des spécifications avant le lancement. Pour ceux qui ne le savent pas, le OnePlus 11R sera lancé sous le nom de OnePlus Ace 2 en Chine. Aujourd’hui, ils ont confirmé les spécifications de l’appareil photo de l’Ace 2. Grâce à cela, nous obtenons également les détails du OnePlus 11R.

Détails de l’appareil photo OnePlus 11R

Selon la marque, le OnePlus 11R (Ace 2) apportera l’appareil photo Sony IMX890 50 MP. Il s’agit exactement du même appareil photo que celui du OnePlus 11 5G. L’appareil apportera également une prise de vue photo RAW pour assurer la meilleure qualité avec un maximum de détails. La différence notable entre les deux téléphones est que le OnePlus 11R n’apporte pas le réglage de Hasselblad. Nous savons tous que le capteur seul n’est pas ce qui fait la magie sur les smartphones. Cependant, cela reste un détail important de l’ensemble. Il est donc bon de savoir que le OnePlus 11R ne connaîtra pas une grosse baisse en termes de qualité. Donc, si vous achetez ce téléphone en raison de son rapport performances x prix, il sera bon de savoir que son appareil photo ne sera pas une déception. Bien sûr, nous ne nous attendons à aucun type de zoom avancé. Le téléphone restera probablement avec des capteurs décoratifs ultra larges de 8 MP et 2 MP.

Le dernier teaser confirme également des lunettes très fines pour le OnePlus 11R. Contrairement à son frère premium, la variante R aura une découpe centrée. L’appareil a également un magnifique design incurvé qui lui donne un aspect haut de gamme. Les lunettes sont également très fines. Encore une fois, nous pouvons voir le curseur d’alerte sur le côté droit. Il fait son grand retour dans la série.

Caractéristiques affirmées

Le OnePlus 11R apportera un écran OLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prendra en charge un taux de rafraîchissement dynamique, mais ce n’est pas quelque chose de proche des écrans LTPO. L’appareil apportera une résolution de 2 772 x 1 240 pixels, avec le surnom fantaisiste de 1,5K. L’écran aura également 1 450 nits de luminosité maximale et un scanner d’empreintes digitales intégré.

Les autres spécifications OnePlus 11R incluent un SoC SD8+ Gen 1 et jusqu’à 16 Go de RAM. L’appareil apportera également une charge rapide de 100 W avec une batterie de 5 000 mAh. Les autres caractéristiques comprennent un système de refroidissement 3D, des haut-parleurs stéréo, Bluetooth 5.3, NFC et un IR Blaster.